«Новый уровень»: москвичей массово протестируют на COVID-19

Власти Москвы планируют увеличить количество проводимых тестирований на антитела к коронавирусной инфекции до 100 тыс. в сутки, а затем довести до 200 тыс. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня перед нами стоит следующая задача — выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем. В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. исследований в сутки», — сообщил градоначальник на встрече с членами клинического комитета Москвы по новой коронавирусной инфекции.

По его словам, в предыдущие две недели в столице проводился эксперимент по иммуноферментному анализу, налаживалось оборудование. Однако, начиная с 15 мая, около 30 поликлиник — в среднем по три в каждом административном округе, начнут принимать первых жителей столицы. В каждой будет открыто по два процедурных кабинета.

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«До 70 тыс. москвичей будут еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание», — уточнил Собянин.

При этом отбор жителей будет происходить случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения и округом проживания, а приглашения будут рассылаться на электронную почту или по СМС. По словам мэра, в первую очередь анализы возьмут у сотрудников предприятий, работающих в данным момент. Речь идет о медучреждениях, предприятиях ЖКХ и транспорта, а также правоохранительных органах.

«Москва и без того является лидером среди мировых городов по тестированию. Массовое внедрение ИФА-диагностик выведет Москву в безусловные лидеры в этом вопросе», — подчеркнул глава города.

Кроме того, на встрече с членами клинического комитета мэр сообщил, что достигнута договоренность с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым о развертывании системы ИФА-диагностики в области.

«Наша задача — не скрывать что-либо, не микшировать эти процессы, а, наоборот, максимально быстро и эффективно выявлять людей, которые заболели коронавирусом, выявлять тех, кто переболели и имеют иммунитет к коронавирусу», — отметил Собянин.

Между тем результаты скрининга будут подводиться еженедельно — в целом по городу и по административным округам. То есть, будет понятно сколько москвичей уже приобрели иммунитет, переболев коронавирусом. Более того, это позволит оценить реальную динамику распространения заболевания. Отчет будет опубликован на сайте правительства Москвы mos.ru.

Собянин добавил, что эксперимент позволит определить дальнейшую тактику и стратегию работы всей городской системы здравоохранения и адекватно принимать решения, связанные с ограничительными мерами в Москве. Также в городе будет развиваться ПЦР-тестирование на коронавирус.

Напомним, что в апреле по распоряжению мэра массовое тестирование на наличие иммунитета к вирусу началось среди работников здравоохранения Москвы. К концу апреля иммунитет к COVID-19 был выявлен у 20% медиков, сообщала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова

Затем, 28 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале эксперимента по иммуноферментному анализу в Минобороны.

Заммэра Анастасия Ракова 8 мая пояснила, что иммуноферментный анализ предполагает исследование венозной крови. Также она рассказала, что в Москве впервые вводится требование об обязательном выборочном тестировании работников предприятий. «Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование — за счет средств города», — уточнила Ракова.

В четверг, 14 мая 2020 года, глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявила, что рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России удалось остановить. Темп прироста числа новых случаев заражения незначителен уже на протяжении 11 дней.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», — подчеркнула глава ведомства.