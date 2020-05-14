«Голодные люди»: пандемия привела к вспышке браконьерства

«Соскучившиеся в изоляции охотники»

Браконьерством в лесах сейчас промышляют россияне, которые соскучились по охоте, сидя дома на самоизоляции, сообщил «Газете.Ru» директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Реклама

«Я сам по лесам сейчас хожу и вижу, что случаи есть, но, скорее всего, это соскучившиеся охотники, которым хочется, как обычно, весной выехать на охоту несмотря на пандемию. Сейчас идет период миграции птиц, в связи с чем нужно увеличивать число нашей лесоохраны. К сожалению, инспекторов по охране окружающей среды категорически недостаточно», — заявил представитель «Зеленого патруля».

Тем не менее он уверен, что ситуация с браконьерством в России не ухудшится на фоне пандемии COVID-19 так, как это произошло в Африке. Вспышка нелегальной охоты там началась после того, как страны континента перекрыли границы из-за распространения коронавируса нового типа.

Африканцы, из которых более 4 млн работали в сфере туризма, стали промышлять браконьерством ради денег и еды, сообщает организация Rhino Conservation Botswana, которая называет сложившуюся на континенте ситуацию «кровавым бедствием».

«До этой стадии мы еще, слава богу, не дошли. Я вижу, что народ еще не доведен до того предела, когда надо бежать в лес, чтобы прокормить себя», — заявил Пукалов.

С ним согласен директор программы по сохранению биоразнообразия WWF России Владимир Кревер — он рассказал «Газете.Ru», что обладает достоверными данными, согласно которым количество случаев незаконной охоты не увеличилось в период введения режима самоизоляции в РФ.

«Мы специально пообщались с коллегам из регионов, которе работают заповедниках и просто службах охотнадзора, но никто не отмечает вспышки в связи с самоизоляцией. Мы надеемся, что до такого не дойдет. Все-таки у нас не Африка и абсолютно не охотничий сезон»,

— подчеркнул эксперт.

Однако он добавил, что браконьерство все равно является актуальной и даже острой проблемой в России. «У нас сохраняются до сих пор проблемы на Дальнем Востоке — там процветает браконьерство в отношении тигров, леопардов, местами охота на бурых медведей. Горячая точка сейчас — это Таймыр. Таймырская популяция дикого северного оленя находится под очень мощным прессом нелегальной охоты. Тайга также страдает от браконьеров», — пояснил представитель WWF.

По его мнению, россияне продолжают незаконно убивать животных из-за того, что суды выносят слишком мягкие приговоры в отношении подобных нарушителей.

«У нас неплохое законодательство, но больше страдает правоприменительная практика, то есть далеко не всегда нарушители несут заслуженное наказание. Суды считают, что преступление против природы не столь тяжелые, как преступления против личности. Соответственно выносят крайне мягкие или вообще оправдательные приговоры», — подчеркнул Кревер в разговоре с «Газетой.Ru».

«Это голодные люди»

В Африке на данный момент браконьеры устроили активную охоту на носорогов. «Как только локаут обрушился на Южную Африку, мы начали прилетать на помощь носорогам почти каждый день», — заявил The New York Times Нико Джейкобс — основателб некоммерческой организации Rhino 911, которая обеспечивает экстренную вертолетную перевозку носорогов, нуждающихся в спасении в Южной Африке.

Основной причиной вспышки браконьерства является то, что у жителей Африки нет денег на жизнь. «В настоящее время десятки людей в Африке увольняют людей в индустрии туризма. Все это происходит потому, что без туристов нет денег», — пояснил исполнительный директор Ассоциации рейнджеров (вооруженных охранников национальных парков — «Газета.Ru) Африки Эндрю Кэмпбелл.

Директор Rhino Conservation Botswana Карта Айвс разделяет эти опасения. «Мы ожидаем вспышку незаконной охоты не только на носорогов и слонов, но и других знаковых животных. Вскоре будет очень много людей, которые не зарабатывают на жизнь, поэтому они идут в мир природы, и вы не можете их винить. Это голодные люди», — заявил он.

Кроме того, в местах, где обитают животные сейчас не хватает рейнджеров, которые смогли бы отбиваться от браконьеров. На оплату их услуг у организаций также нет денег в связи с пандемией коронавируса нового типа.

«Мы потеряли сотни наборов глаз и ушей. Я уверен, что браконьеры знают это — они внимательно следят за этими лагерями и туристической деятельностью»,

— сказал Айвс телеканалу CNBC.

Но животных, помимо охраны, защищали сами туристы, которых сейчас из-за COVID-19 в Африке нет. «Эти животные защищены не только рейнджерами, но и присутствием туристов. Если вы браконьер, то не пойдете в место, где много туристов, вы пойдете в место, где их очень мало», — пояснил руководитель программы сохранения видов для Африки в Обществе охраны дикой природы Тим Давенпорт изданию NYT.