Все как раньше: ситуацию с ЕГЭ объяснили в министерстве

В 2020 году школьники смогут сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по нужному для поступления в высшее учебное заведение количеству предметов. Об этом заявил РИА «Новости» глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления», – заявил он. По словам чиновника, вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на разные направления.

Он отметил, что слова замминистра просвещения Дмитрия Глушко о «только двух предметах» на ЕГЭ в этом году были неверно поняты. Вопрос о сокращении количества предметов не рассматривается, аналогичное заявление сделали и в Минобрнауки РФ.

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Министр образования и науки Валерий Фальков отметил, что для университетов в этом году принципиально важно принять абитуриентов по ЕГЭ и начать учебный год в сентябре. При этом в Минобрнауки не против отмены обязательного ЕГЭ по математике.

Ранее в эфире телеканала «Россия 24» замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что выпускникам школ нужно будет в обязательном порядке сдать ЕГЭ по двум предметам – русскому языку и математике.

«Конечно, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в вуз», — сказал также чиновник. Он отметил, что выбор предметов основывается на требованиях университета и факультета, на которых абитуриент намеревается поступить.

Всего в 2020 году ЕГЭ намерены сдавать 797 тыс. человек, из них 692 тыс. – выпускники этого года. Из-за пандемии коронавируса дату начала основного этапа ЕГЭ сдвинули на 8 июня, после она была снова изменена. Однако точная дата пока что не названа.

«Решение [о переносе ЕГЭ принято] исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов», – отметили в ведомстве.

При этом обязательные экзамены по русскому языку и математике (ОГЭ), которые должны сдавать девятиклассники, Минпросвещения отменило. Итоговые оценки школьники получат на основании годовых.

1 мая Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения текущего учебного года. Для девятых и одиннадцатых классов ведомство считает подходящим днем 5 июня. Для десятиклассников этот учебный год должен закончиться 30 мая. Учащиеся должны получить «полноценные летние каникулы» и время для отдыха, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что 4 апреля в Минпросвещения заявили, что учебный год в России могут продлить в некоторых школах до 8 июня — вплоть до запланированного начала ЕГЭ. Однако и дата госэкзамена может быть сдвинута на более поздний срок, если эпидемиологическая ситуация с COVID-19 ухудшится. Конкретного решения пока что нет, добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что возможности сдавать ЕГЭ удаленно, на дому, нет — это признавали в Рособрнадзоре. «Я вам сейчас ответственно заявляю: у нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого государственного экзамена на дому», — заявил тогда замглавы ведомства Анзор Музаев.

Спустя пару недель Музаев — уже как исполняющий обязанности главы Рособрнадзора — отметил, что решение о переносе ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Если ситуация с распространением коронавируса нового типа ухудшится, об этом будет известно в ближайший месяц, сказал он. Чиновник добавил, что после майских праздников, в зависимости от рекомендаций оперативного штаба, будут приниматься соответствующие решения.

ЕГЭ как система оценки знаний выпускников регулярно критикуется, но отменять ее власти не собираются. В 2019 году бывший тогда главой Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе Всероссийской встречи с родителями школьников отметил, что отмена ЕГЭ может отрицательно сказаться на уровне освоения предмета. По его мнению, оценка является обратной связью и «градусником», который указывает на пробелы учеников в знаниях.