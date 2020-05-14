Вынуждены привыкнуть: коронавирус останется с людьми навсегда

Коронавирус может сохраниться на планете навсегда, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райн.

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По его словам, человечеству придется приспособиться к жизни с новой инфекцией и после пандемии. «Этот вирус может стать эндемическим (периодически возобновляющимся, — «Газета.Ru») и никогда не исчезнуть. Так же, как и ВИЧ, который никуда не делся, и мы были вынуждены к нему адаптироваться», — пояснил медик.

Ранее об этом также сообщал доктор медицинских наук Виктор Зуев. «При его [коронавируса] вот такой огромной заразности я не вижу причины, чтобы он вдруг совсем исчез», — подчеркивал эксперт в разговоре с телеканалом «Звезда».

Коллективный иммунитет не поможет

Тому, что COVID-19 останется в мире навсегда, способствует то, что коронавирус не критически агрессивен, объяснила «Газете.Ru» врач-инфекционист Екатерина Степанова. «Ведь вирус, который в большинстве случаев не убивает своего хозяина, имеет очень хорошие шансы появляться вновь и вновь», — отметила эксперт.

При этом надеяться на коллективный иммунитет особо не стоит, считает руководитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Такого, что вирус обойдет весь земной шар и заразит достаточное количество людей, чтобы в дальнейшем больше некому было заболевать, может вообще не случиться», — заявил он «Газете.Ru».

Главной причина этому — вероятность повторного заражения COVID-19, предупреждали в ВОЗ. Прошло еще недостаточно времени, чтобы убедиться в стойкости иммунного ответа у переболевших коронавирусом, подтвердила Степанова, добавив, что пока можно опираться только на опыт уже хорошо изученных заболеваний.

«Так, например, переболев коклюшем, люди через некоторое время все же теряют защитные антитела (белки, препятствующие размножению вируса, — «Газета.Ru») и могут заболеть им повторно. В то же время при кори антитела сохраняются всю жизнь», — заметила врач.

Вместе с тем Покровский уточнил, что сейчас встречаются случаи, когда даже иммунитет к кори начинает ослабевать, поэтому никакой гарантии защищенности от COVID-19 после болезни нет.

Также, по словам эксперта, на земле будут появляться и новые поколения, у которых еще не будет антител к коронавирусу, поэтому заражения будут продолжать происходить.

«Действенная вакцина будет создана»

По мнению Покровского, самым эффективным вариантом приспособления к COVID-19 для человечества станет вакцинация. «Нет сомнений, что скоро действенная вакцина будет создана, и благодаря ей мы все же будем приобретать длительный иммунитет к коронавирусу», — сказал врач «Газете.Ru».

Ранее Виктор Зуев заявлял, что через некоторое время течение COVID-19 ничем не будет отличаться от гриппа. Однако Покровский подчеркнул, что все же вакцинация от данного вируса будет иметь различия с прививками от уже привычных для нас болезней.

«Обычно прививают детей, а вот коронавирус они переносят легко, именно поэтому вакцинировать, скорее всего, придется взрослых людей в предпенсионном возрасте, потому что эта инфекция наиболее опасна именно для них», — рассказал медик.

Он предположил, что вместе с выдачей пенсионного свидетельства людям могут также настоятельно рекомендовать сделать прививку от COVID-19. При этом Покровский не исключил вероятность, что, как и в случае с гриппом, от коронавируса также будут требоваться повторные вакцинации в течение жизни.

Эксперт отметил, что создание вакцины от коронавирусной инфекции намного более легкий процесс, чем разработка прививочного препарата от ВИЧ. Также врач подчеркнул, что сравнивать COVID-19 c ВИЧ-инфекцией, как это сделали в ВОЗ, не совсем корректно.

«Вирусом иммунодефицита заразился один раз и остаешься болен всю жизнь. Это и есть для него способ приспособления. А в случае коронавируса проблема в том, что он хоть и протекает быстро, но все же легче передается и может сразу заражать большое количество людей»,

— пояснил Покровский «Газете.Ru».

Прививочные сертификаты и антисептики как норма

Между тем представитель ВОЗ Майкл Райн отметил, что даже если вакцина от COVID-19 будет создана, борьба с коронавирусом будет все еще требовать «огромных усилий».

Так, по окончании пандемии Вадим Покровский предложил сделать прививочные сертификаты, которые содержат сведения о проведенных прививках и иммунных особенностях человека, официальными и обязательными документами.

Екатерина Степанова также согласилась, что прививочные сертификаты могут помочь по окончании пандемии, однако, по ее мнению, их необходимо предъявлять только в эпидемиологически значимых ситуациях, например, при поездках или посещениях родственников в доме престарелых. «В остальных же случаях это должно быть делом добровольным, на ответственности каждого человека», — уточнила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Также, по словам Покровского, в скором времени могут быть созданы противокоронавирусные интерфероны (белки, которые вырабатываются клетками организма при вторжении вирусов, — «Газета.Ru»). «Их будут использовать для профилактики COVID-19, как сейчас применяют противогриппозные препараты», — пояснил медик.

Он отметил, что после пандемии коронавирус может, как и грипп, периодически вызывать уже локальные эпидемии. И в таком случае, при первых признаках их начала, будет необходимо носить маски и соблюдать санитарные меры.

В свою очередь Степанова считает, что придерживаться некоторых ограничений теперь надо всегда, а не только при угрозе возникновения новой эпидемии.

«Помимо коронавируса, у нас есть большое количество заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, поэтому соблюдать социальную дистанцию тоже надо всегда. Конечно, не такую строгую, как сейчас, но все же следить за этим необходимо»,

— заявила эксперт. Кроме того, она сообщила, что антисептики для рук тоже должны стать «нормой жизни».

«Пандемия обнажила очень важный момент – люди должны начать следить за своим здоровьем. Например, у нас просто огромное количество людей с сахарным диабетом понятия не имеют, что он у них есть. Также люди должны начать контролировать свое давление и свой вес. Тогда это защитит тех, кто находится в группе риске осложнений при СOVID-19», — заключила инфекционист.