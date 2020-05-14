«Мама кричала»: как врачи погубили жительницу Кузбасса

В Минздраве Свердловской области запустили проверку по факту смерти 67-летней жительницы города Березовский Надежды Праведниковой, которой врачи местной ЦГБ поставили неверный диагноз. Об этом «Газете.Ru» сообщил главврач медучреждения Станислав Кан.

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«У нас уже началась служебная проверка. Минздрав также ее запустил. Правоохранительные органы пока к нам не приходили», — заявил руководитель ЦГБ.

Впервые пенсионерка почувствовала сильные боли в области почек 20 апреля — тогда дома никого не было, и ей пришлось самой вызывать скорую помощь, рассказала дочь скончавшейся Елена свердловскому порталу E1.ru. Прибывшим фельдшерам она рассказала, что ощущает почечные колики. Но медики не поверили, сославшись на то, что при почечных коликах человек не может разговаривать, и выписали женщине обезболивающие.

Праведникова поверила работникам скорой помощи и даже пожалела, что отвлекла их во время пандемии. «Я себя так неловко чувствовала, так стыдно было, что зря вызвала скорую помощь», — сказала она своей дочери по телефону после того, как скорая уехала.

Тем не менее обезболивающие не помогали — с каждым днем состояние пенсионерки ухудшалось. 24 апреля к ней приехала дочь — женщина пожаловалась на то, что боль перешла под грудину, однако температуры не было. Елена приняла решение вновь вызвать скорую помощь.

В этот раз фельдшер сделал ЭКГ, измерил уровень сахара в крови. «Врач неотложки выписал таблетки от спазмов, что-то сердечное — от тахикардии. Поставили обезболивающее.

Мы просили с папой забрать в больницу. Нам ответили: «Если бы у нее был коронавирус, мы бы ее забрали, а так куда мы ее?», — поделилась воспоминаниями Елена.

Но и эта помощь не помогла — в тот же вечер этой же бригаде пришлось вернуться к Праведниковым. «Мама уже не могла сама ходить. Буквально на глазах становилось хуже, она слабела. Начали смотреть ее прошлые медицинские заключения. Увидели, что она болела раком. Врач пригласил меня на кухню: вы знаете про диагноз своей мамы? Я не поняла: какой диагноз? Он ответил: у нее рак, видимо, метастазы пошли в позвоночник», — рассказала дочь скончавшейся.

На самом деле Надежда Праведникова вылечилась от онкологии еще 24 года назад — тогда у нее действительно был рак прямой кишки, но несколько десятков лет он не давал о себе знать. Поэтому ее дочь отнеслась к заключению медиков скептически.

«Я тогда была ошарашена, испугалась. Не понимала, правда это или нет. Мы настаивали, чтобы маму отвезли в больницу. С нами спорили: на каком основании, у нее нет температуры! Мы кричали: везите в больницу. Врач в ответ кричал: куда ее направлять, с каким диагнозом? Мама тяжело дышала, не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. В конце концов согласились госпитализировать», — отметила девушка.

Положили пенсионерку в терапевтическое отделение — по словам Елены, там проходили лечение как больные ОРВИ, так и пациенты с подозрением на коронавирус нового типа. Сначала женщина долгое время находилась не в палате, а неком проходном помещении, где три врача ругались на нее и дочь.

«Они начали кричать: почему так поздно приехали, почему в субботу, почему мы затянули раковую болезнь? Взяли анализы, кровь, мочу. УЗИ делать отказались, объяснили: аппарата то ли нет, то ли сломан. Отвезли маму на рентген грудной клетки. Врач поставила обезболивающее. Потом начали обсуждать, какой диагноз написать»,

— вспоминает жительница Кузбасса.

В итоге женщине поставили сахарный диабет. Он действительно был у Надежды, но таблетки с легкостью сбивали повышенные показатели, так что пенсионерка особо не страдала от этого недуга.

«Вторым диагнозом указали рак прямой кишки и под вопросом метастазы. Я просила их показать, где они их увидели, как смогли определить. В ответ мне лишь говорили, что мы привезли им умирающего человека!», — рассказала дочь скончавшейся.

В итоге девушка осталась вместе с матерью ночевать в больнице — утром кожа Надежды посинела, тело стало холодным. Ее перевели в реанимацию, а дочь отправили в аптеку покупать пеленки и памперсы.

«Когда вернулась из аптеки, услышала, как мама кричит. Я побежала к врачам: «Почему ничего не делаете?». И я снова услышала: «Вы нам привезли умирающего человека, мы обычно таких не берем». Я не понимала: каких таких?» — возмутилась Елена.

25 апреля в 10.30 пенсионерка умерла. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате заражения крови. Выяснилось, что в мочеточнике у женщины был камень — он закупорил орган, в результате началось нагноение почки, пионефроз.

Метастазов, о которых говорил врачи, патологоанатом не зафиксировал. Выходит, что скончавшаяся была права насчет почечных коликов.

Теперь ее дочь борется за правду: она написала заявление в региональный Следственный комитет и жалобу в областной Минздрав. Также девушка рассказала СМИ, что больница не отдает ей медицинские документы матери, которые заполнялись в ходе лечения.

Однако главврач учреждения сообщил «Газете.Ru», что эта проблема уже разрешена. «Елена забрала документы сегодня, 14 мая», — подчеркнул Станислав Кан.

«Газета.Ru» направила запрос в региональный Минздрав, чтобы узнать, на каком этапе находится проверка по факту трагедии. Ответа на момент публикации материала не поступило. В региональном СК сообщили, что не комментируют трагедию.

Между тем знакомые семьи считают, что нельзя обвинять в трагедии всю больницу. Они уверены: правильным будет предъявить претензии лишь тем врачам, которые допустили халатность. «Поймите же, здесь нет виноватых — одни пострадавшие. Оглянитесь! В любой момент с каждым может произойти беда! И эти люди будут спасать их жизнь», — сказала «Газете.Ru» подруга Праведниковых Елена Василевская.