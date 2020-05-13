Стрелять и вскрывать: реформа полиции дошла до Госдумы

Кабинет министров РФ внес в Госдуму законопроект, существенно расширяющий возможности сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает ТАСС, документ был опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

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Полиция, если законопроект будет принят, сможет вскрывать транспортные средства «в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность». Кроме того, силовики смогут вскрыть автомобиль для обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядка и чрезвычайных ситуациях, при угрозе террористического акта, а также – для задержания лиц, которые подозреваются или обвиняются в преступлении.

Кроме того, вскрыть машину полицейские смогут, если очевидцы или потерпевшие указали на граждан, которые могли нарушить закон – чтобы пресечь преступление.

Если полиция полагает, что нарушитель может находиться в состоянии опьянения, то это тоже становится поводом для вскрытия автомобиля и начала административного процесса.

Наконец, еще одно основание для вскрытия машины – осмотр либо автомобиля, либо груза. Если есть основания полагать, что там без разрешения находятся «изъятые из гражданского оборота предметы».

В течение суток с момента вскрытия автомобиля собственника должны будут проинформировать о вскрытии. Полицейский не отвечает за вред, причиненный при вскрытии транспортного средства.

Как сообщала ранее «Газета.Ru», законопроект также позволяет сотрудникам полиции применять огнестрельное оружие при задержании,

если преследуемый попытается прикоснуться к пистолету или автомату, а также «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

При этом авторы реформы предлагают дополнить закон информацией о том, что сотрудник правоохранительных органов «не подлежит преследованию» за действия, которые он совершает при выполнении полицейских обязанностей. Юридических последствий для силовиков не будет иметь и «реализация прав, предоставленных полиции».

Полиция также сможет получить право оцеплять или блокировать жилые дома, территории и прочие объекты. В границах оцепленной зоны сотрудники правоохранительных органов могут получить право проводить досмотр граждан, их вещей, предметов, механизмов и веществ. Если гражданин откажется от личного осмотра, то полиция будет вправе не пропускать его через оцепление – как внутрь зоны, так и вовне ее.

В поправках также предлагается дать полицейским право «обозначать в том числе и визуальными средствами» места проведения массовых мероприятий и «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов». Действующее законодательство позволяет полиции блокировать отдельные участки местности.

Еще в конце 2018 года МВД России предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили «в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность». Кроме того, предлагается позволить сотрудникам полиции право вскрывать автомобили, в которых находятся преступники.

«Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность <...> наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление», — говорится в законопроекте.

В МВД полагают, что данные изменения позволят повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан от преступлений. В настоящий момент, согласно закону «О полиции», силовики имеют право провести личный досмотр гражданина, их вещей, транспортных средств при наличии информации о том, что у человека при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и запрещенные вещества.