Отказ от мяса: спасет ли вегетарианство от пандемии

В американской организации «Люди за этичное отношение к животным» (PETA) заявили, что большинство пандемий возникали из-за употребления людьми мяса животных, которым вкалывают антибиотики и содержат в плохих условиях, что вызывает вспышки инфекционных заболеваний. Об этом сообщает издание The Guardian.

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«Достаточно того, что употребление мяса и других продуктов животного происхождения способствует заболеванию сердца, диабету и раку. А вредные бактерии, обнаруженные в кишечнике и фекалиях животных, включая сальмонеллу и кишечную палочку, часто вызывают вспышки пищевых отравлений», — уточнила глава PETA Элиза Аллен.

По ее мнению, большинство эпидемий вспыхивают, потому что люди содержат животных в грязных и переполненных фермах или рынках, которые становятся идеальным местом для размножения патогенных микроорганизмов.

«Что еще хуже — животных на фабриках обычно кормят огромным количеством антибиотиков, чтобы поддерживать их жизнь в грязных, болезненных условиях, которые в противном случае убили бы их.

С ней согласен и профессор гигиены окружающей среды Университета Джона Хопкинса Роберт Лоуренс. «У нас есть многочисленные доказательства того, что когда вы помещаете животных в многолюдные, антисанитарные условия и используете низкие дозы антибиотиков для профилактики заболеваний, вы создаете идеальный инкубатор для спонтанных мутаций в ДНК бактерий», — уточнил Лоуренс.

Из-за такого повсеместного использования антибиотиков некоторые бактерии стали устойчивыми даже к самым сильным препаратам, способствуя появлению новых агрессивных патогенов, устойчивых к антибиотикам», — заключила Аленн.

Она добавила, что всем людям необходимо стать вегетарианцами, чтобы предотвратить новые пандемии, которые, по ее мнению, могут быть страшнее коронавирусной инфекциии.

Между тем главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил «Газете.Ru», что такие высказывания несостоятельны, поскольку научного обоснования данной информации нет.

«Это бред. Все смешали в кучу. Мы летучих мышей и крыс не едим, которые несут опасность. Крупный и мелкий рогатый скот или свиньи, они не переносят ни коронавирус, ни другие опасные заболевания», — заявил специалист.

Он подчеркнуло необходимость соблюдать правила оптимального питания в макро и микро веществах — принимать витамины, минеральные вещества и аминокислоты.

С ним согласилась и диетолог Наталья Сапогова. По ее мнению, людям необходимо соблюдать баланс между растительной и животной пищей.

«Безусловно, опасность в мясе есть — оно вызывает ряд заболеваний. Особенно, если была нарушена техника безопасности на производстве. Инфекции могут передаваться через пищу, однако это касается и растительных продуктов», — рассказала она «Газете.Ru»

Говоря о плюсах вегетарианства, специалисты всегда отмечают, что если мясо полностью заменить овощами и фруктами, то можно вывести из организма токсины и шлаки. «Как показывают многие исследования, приверженцы вегетарианства меньше страдают от гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Растительные продукты не способствуют развитию атеросклероза, так как не обладают атерогенными свойствами», — добавила Сапогова.

Однако есть у растительного питания и минусы. Среди них — дефицит аминокислот, железа, цинка, кальция, витаминов D и В12, полиненасыщенных Омега-3 жирных кислот, а также пищевых волокон. Диетолог уточнила, что растительный белок имеет малый аминокислотный состав и хуже усваивается организмом — серьезный недостаток белка со временем может сказаться на работе иммунной и репродуктивной системы.

«Если вы все-таки решились на вегетарианский образ жизни, то стоит позаботиться о том, чтобы изучить, где добрать необходимые аминокислоты, которые есть в мясе», — уточнила специалист

При этом Сапогова не согласна с тем, что антибиотики, которые добавляют в мясо, могут нести опасность. Их, по ее словам, применяют для того, чтобы предупредить массовую вспышку заболеваний среди скота. «В дикой природе животные несли бы гораздо большую опасность, поскольку у них выработался собственный иммунитет к определенным болезням, которые для человека могли бы быть смертельны», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что опасность несут именно экзотические виды мяса, этиология которых человеку не известна. «Об этом говорят и мировые ученые — коронавирус возник в организме диких животных, после чего, попав в организм человека, мутировал и стал очень вирулентным», — заявила Сапогова.

Между тем ранее ученые провели генетический анализ нового коронавируса из Китая и выяснили его наиболее вероятный источник. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Medical Virology.

Новый коронавирус, заражение которым впервые зарегистрировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане, принадлежит к зоонозным вирусным заболеваниям — то есть передался человеку от животного. Это стало возможным после того, как вирус, находясь в организме животного, претерпел ряд генетических мутаций, которые позволили ему заражать людей.

Китайские ученые провели подробный генетический анализ нового вируса и сравнили его результаты с имеющейся генетической информацией по другим. Исследователи пришли к выводу, что 2019-nCoV — комбинация коронавируса, обнаруженного у летучих мышей, и другого коронавируса неизвестного происхождения. К человеку же он попал от змей, в организме которых произошла рекомбинация вирусного белка.