Острые боли: «омбудсмена полиции» увезли из изолятора

Основатель интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, ранее арестованный по обвинению в вымогательстве, госпитализирован из следственного изолятора. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин, передает РИА «Новости».

«Сегодня ночью в ИВС Владимиру Воронцову вызвали «скорую», он был госпитализирован в 20-ю больницу, в хирургическое отделение», — рассказал защитник.

Эту информацию уже подтвердили в городской клинической больнице имени Ерамишанцева.

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По данным «МК», накануне арестованный пожаловался одному из сотрудников изолятора на острые боли в животе. Предварительный диагноз — приступ холецистита (острое воспаление желчного пузыря).

В минувшую пятницу, 8 мая, Тверской суд Москвы арестовал Воронцова на два месяца. Его обвиняют в вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего полицейского за нераспространение фотографий личного характера. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Москве.

Когда спецназ пришел к Воронцову с обыском, подозреваемый отказался впускать их добровольно. В результате силовикам пришлось взламывать дверь, в то время как несколько спецназовцев, спустившись по веревкам с крыши, забрались в квартиру задержанного через окно. Об этом администратор сообщества рассказал в своем Telegram-канале.

После проведенного обыска Воронцова увезли на допрос в главное управление МВД. Там, по данным ведомства, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство в крупном размере» — теперь ему грозит до четырех лет ограничения свободы. Однако сам Воронцов вину по-прежнему не признает.

Согласно фабуле следствия, в октябре 2017 года Воронцов потребовал денег от знакомого, служившего в подразделении столичной полиции с 2012 по 2017 год. В случае отказа он угрожал опубликовать дискредитирующие его фотографии. Бывший сотрудник МВД отказался платить, после чего Воронцов выложил компромат на сайт знакомств. Как отмечает телеканал РЕН ТВ, в сети оказались снимки, которые, вероятнее всего, бывший полицейский отправлял в личной переписке своей девушке.

Это не первый раз, когда администратор «Омбудсмена полиции» обвиняется в нарушении закона — 14 апреля к мужчине уже приходили с обыском. «Ломают дверь», — писал Воронцов в своем Telegram-канале.

Адвокат Воронцова Сергей Бадамшин позже пояснял, что правоохранители проводили обыск в связи с уголовным делом по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации, представляющей угрозу для жизни». Следственные действия проходили также у родителей Воронцова и его супруги.

Как сообщали в Следкоме, причиной для возбуждения дела стала публикация в сообществе «Омбудсмен полиции» недостоверной информации о том, что в Институте ФСБ в Санкт-Петербурге коронавирусом заражены около 70% курсантов.

Отметим, что ранее Воронцов сам являлся сотрудником полиции — он проработал в органах в течение 13 лет. Свое сообщество мужчина организовал, еще будучи на службе.

«Группа создавалась, чтобы консультировать простых сотрудников по трудовым спорам. Мы поднимаем острые проблемы, просим максимального репоста, подключаем СМИ. Не для рекламы, а для того, чтобы информацию распространить и донести до каждого», — рассказывал подозреваемый о своем проекте изданию «Лента.ру».

По его словам, некоторые публикации сообщества действительно приносят пользу — их читает начальство МВД, после чего отдельных недобросовестных полицейских привлекают к ответственности и даже увольняют.

Так, в апреле 2020 года новосибирское отделение полиции «за нарушение требований действующего законодательства» лишилось начальника областной службы участковых. Елену Устинову уволили после того, как Воронцов выложил в «Омбудсмен полиции» аудиозапись из переписки в мессенджере WhatsApp, на которой слышно, как женщина требовала от подчиненных «оформлять всех поголовно», чтобы выполнить необходимое количество протоколов за нарушение режима самоизоляции.