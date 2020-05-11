«Обвал холода»: европейскую Россию ждет резкое похолодание

Резкое похолодание ждет жителей центральных областей России, падение столбика термометра должно составить порядка 10°C. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник и вторник <...> очень теплые воздушные массы будут приходить к нам [на европейскую территорию РФ]. В понедельник температура около 20°C, а во вторник до 25°C», – заявил синоптик.

Однако в этом же время над Скандинавией и Баренцевым морем будет находиться центр «очень глубокого циклона», отметил Вильфанд. Ложбина низкого давления ориентируется на европейскую территорию России — поэтому с вечера вторника в центральной части страны начнется резкое похолодание.

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Возможны также и грозы. «Произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов. До выходных точно европейская часть России будет во власти холодных воздушных масс, температура будет ниже нормы на четыре-пять градусов», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Ночью после прихода циклона температура будет колебаться в районе +6...+8°C, а днем воздух будет прогрет лишь до +10...+13°C. В азиатской части России, напротив, будет жарко — из-за антициклона.

В понедельник, 11 мая, в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. «Погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения – с 21:00 11 мая до 19:00 13 мая», – говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Лето 2020 года может войти в пятерку самых жарких в истории, говорил ранее Вильфанд. «Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим... То, что будет высокая температура, — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет», – отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что речь в данном случае идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии 2 м от поверхности. Он также заявил, что поддерживает «в вероятностном смысле» результаты исследования Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) США. Американские ученые ранее сообщили, что 2020 год станет самым жарким в истории с вероятностью 75%.

Как заявил синоптик, климатологи ждут рекордов от каждого следующего пятилетия. «Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются», — подчеркнул он. Такова характеристика глобального потепления, добавил Вильфанд, и связано это с устойчивым ростом количества парниковых газов в атмосфере Земли.

В конце марта Вильфанд рассказал, что теплое лето будет на большей части территории нашей страны — температура будет около и выше нормы.

Синоптик утверждает, что только в восточных регионах европейской России и западной Сибири температура будет около и ниже нормы. «Но это не означает холодной погоды», — резюмировал он.

Между тем ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в начале марта пообещал, что летняя температура будет очень комфортной для человека — это демонстрируют долгосрочные расчеты.

«За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что зима будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, все оправдалось», -— подчеркнул синоптик. Он заявил, что и в июне, и в июле, и в августе на большей части европейской территории России температура будет «на один-два градуса» выше многолетних значений.

«Средняя температура для Русской равнины — это плюс 20-25 градусов. Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21-26, 22-27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта», – подчеркнул специалист. Температура, превышающая 27°C, представляет собой стресс для организма, добавил Тишковец. Жители европейской России уже давно не видели нормального лета — без экстремальных жары и дождей, которыми запомнился прошлый теплый сезон.