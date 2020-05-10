Выжившие после ИВЛ: Проценко поделился статистикой

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.

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«Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)», — отметил он.

В то же время он уточнил, что из тех, кто находится на ИВЛ, 30% пациентов поступили в реанимацию по скорой помощи, а 21% пациентов перевели из других стационаров. По его словам, почти половина случаев — пациенты, чье состояние ухудшилось в госпитальном отделении.

Проценко также привел и возрастную статистику пациентов, которые были в реанимации. Он отметил, что средний возраст людей, которые были подключены к аппаратам, составил 63,9 лет, минимальный — 27 лет, максимальный — 94 года. При этом 59% таких пациентов — мужчины.

Сообщалось также, что на лечении в больнице в Коммунарке состоят более 320 человек, у 70% из которых подтверждено заболевание. В настоящее время в реанимации находятся 55 пациентов, состояние 29 из них поддерживается аппаратами ИВЛ.

Только за последние сутки в Москве выявили 5551 новый случай коронавируса, всего в Москве зафиксировано в настоящее время 109 740 человек, чей тест ранее дал положительный результат.

Ранее в столичном оперштабе сообщили, что за минувшие сутки в Москве скончались 56 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом всего в Москве из-за коронавируса умерли 1124 человека. Всего в стране насчитывается почти 210 тыс. случаев коронавируса.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев предположил, что через месяц обстановка в России из-за распространения инфекции пойдет на спад, и граждане «будут в другой — в лучшем смысле — обстановке».

В то же время он подчеркнул, что ношение масок и перчаток в некоторых регионах страны может положительно повлиять на динамику распространения COVID-19.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили мнение, что в России постепенно стабилизируются темпы прироста. «Мы надеемся, судя по последним дням, что это плато», — отметила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она также назвала «очень разумным» решение мэра Москвы Сергея Собянина увеличить срок пребывания граждан в режиме самоизоляции. Ранее он объявил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с корнавирусом, будут действовать до 31 мая.

С 12 мая будет продолжена работа строительных и промышленных предприятий, а также в силу вступить указ мэра столицы, согласно которому все граждане, пребывающие в Москве обязаны носить маски и перчатки в любых общественных местах. За несоблюдение правил полагается штраф.

В середине апреля в Москве была запущена система электронных пропусков, благодаря которой движение граждан по городу стало контролируемым. В случае отсутствия пропуска — налагается штраф. QR-код предназначен для похода на работу (выдается единовременно на продолжительный срок), по личным целям (его можно получить дважды в неделю), а также для посещения медорганизации (выдача разовых пропусков для этой цели неограничена).

Тем временем профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что приход жары не спасет от эпидемии. «Вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе», — обратил внимание специалист.

По словам профессора, с приходом теплой погоды у многих людей изменяется поведение, и они стремятся выйти на улицу, так как дома им уже наскучило сидеть. «Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск», — предупредил медик.