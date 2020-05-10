Страсти по ЕГЭ: дата остается прежней

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году переносить не будут, дата начала остается прежней – 8 июня. Об этом заявил замминистра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко, передает сайт kp.ru.

«Отменять ЕГЭ нельзя – это элемент аттестации, который позволяет детям на равных условиях поступать в вузы. Пока нет решения по поводу переноса ЕГЭ. Мы рассматриваем различные сценарии в зависимости от эпидемиологической ситуации», – подчеркнул замглавы Минпросвещения.

По его словам, ведомство разработало также рекомендации для учебных заведений по проведению экзамена, совместно с Роспотребнадзором. Из-за пандемии коронавируса школьников на время ЕГЭ рассадят на большем расстоянии – «зигзагообразно». Кроме того, у учеников будут измерять температуру, а руки им будут обрабатывать антисептиками.

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Рекомендуется также обеззараживать помещения, где будет проходить экзамен. Кроме того, Глушко напомнил, что сейчас принято решение по поводу ОГЭ для девятиклассников. Сдавать в 2020 году его будут только по русскому и математике – сроки экзамена обсуждаются, и окончательная информация будет обнародована только после 12 мая.

Он добавил, что министерство готово отменить ОГЭ – все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в России.



6 мая агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщало, что ЕГЭ может быть перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса нового типа. Зависеть это решение будет от развития эпидемиологической ситуации, заявил сотрудник кабмина. «Начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября», – добавил собеседник агентства.

За день до этого глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что экзамены планируется проводить с 8 июня. Однако после майских праздников это решение может быть изменено в зависимости от складывающейся ситуации.

Он подчеркнул, что здоровье школьников стоит «во главе угла», поэтому проводить экзамены будут только при полной уверенности в безопасности. Кроме того, необходимо соответствовать требованиям Роспотребнадзора, добавил Кравцов.

1 мая Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения текущего учебного года. Для девятых и одиннадцатых классов ведомство считает подходящим днем 5 июня. Для десятиклассников этот учебный год должен кончиться 30 мая. Учащиеся должны получить «полноценные летние каникулы» и время для отдыха, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 4 апреля в Минпросвещения заявили, что учебный год в России могут продлить в некоторых школах до 8 июня — вплоть до запланированного начала ЕГЭ. Однако и дата госэкзамена может быть сдвинута на более поздний срок, если эпидемиологическая ситуация с COVID-19 ухудшится. Конкретного решения пока что нет, добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что возможности сдавать ЕГЭ удаленно, на дому, нет — это признавали в Рособрнадзоре. «Я вам сейчас ответственно заявляю: у нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого государственного экзамена на дому», — заявил тогда замглавы ведомства Анзор Музаев.

Спустя пару недель Музаев — уже как исполняющий обязанности главы Рособрнадзора — отметил, что решение о переносе ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Если ситуация с распространением коронавируса нового типа ухудшится, об этом будет известно в ближайший месяц, сказал он. Чиновник добавил, что после майских праздников, в зависимости от рекомендаций оперативного штаба, будут приниматься соответствующие решения. Сейчас

начало сдачи госэкзамена запланировано на 8 июня.

Вскоре после этого пресс-служба Минпросвещения сообщила, что сдавать ЕГЭ в этом году выпускники будут в своих школах, а не в соседних. «ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях», — говорится в сообщении.