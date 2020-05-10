«Хороший признак»: Онищенко оценил борьбу с COVID-19

Россия начала успешно справляться с распространением коронавируса COVID-19, на это указывает ряд признаков, но радоваться рано, поскольку предстоит еще много борьбы — предупредил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

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По его словам, в мире не появляется новых очагов заболевания, а старые точки распространения инфекции локализованы благодаря продуманной политике стран, передает НСН.

«Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости – хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», — указал парламентарий.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал возможные сроки спада эпидемии COVID-19 в России.

По словам микробиолога, введение обязательного ношения масок и перчаток в некоторых регионах страны положительно скажется на динамике распространения коронавируса. Снижению заболеваемости будет способствовать также надвигающаяся летняя погода, утверждает специалист.

«Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке», — заявил ученый.

К 10 мая в мире COVID-19 подтвердился у 4 101 975 человек. Умер от болезни 280 451 человек — выписались из больниц 1 441 873 пациента. В время в России выявлено 198 676 случаев коронавирусной инфекции:1 827 человек скончались, 31 916 удалось вылечиться.

За последние сутки в Москве скончались еще 58 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число жертв болезни, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2 в столице увеличилось до 1068 человек. Всего зафиксировали 104 189 случаев COVID-19.

Во Франции, которая готовится к снятию ограничений 11 мая, зафиксирован новый очаг заражений коронавирусом — его обнаружили в департаменте Дордонь. Там после церемонии похорон местного жителя, проходившей по правилам карантина, несколько десятков человек собрались на запрещенные поминки. В результате у десятка граждан уже подтвердили COVID-19 — еще 117 находятся в зоне риска, так как контактировали с заразившимся, сообщает местное издание France bleu.

В то же время власти Сеула снова приостановили на неопределенный срок работу ночных клубов, баров и других развлекательных заведений после того, как была выявлена новая локальная вспышка инфекции, сообщает The New York Times. Это решение было принято после того, как врачи зафиксировали 18 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 17 из которых имели местное происхождение, писало агентство Yonhap.

Новый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрировали и в китайском Ухане, который являлся эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, заявили в комитете по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

В России режим самоизоляции действует до 31 мая, но власти также говорят о возможном поэтапном начале досрочного снятия ограничений.

Первый этап ослабления карантинных мер начнется с того, что власти разрешат работать небольшим магазинам одежды и обуви, но при условии, что в них будет соблюдаться социальная дистанция между покупателями. Об этом сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова порталу стопкоронавирус.рф.

«Сюда входят небольшие магазины одежды и обуви, которые могут позволить посетителям соблюдать дистанцию. На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м», — уточнила она.

Помимо этого, должны открыться салоны красоты, ателье, организации, которые оказывают бытовые услуги, а также непродовольственные магазины. На первом этапе власти могут разрешить прогулки родителям с детьми, но при условии соблюдения максимальной дистанции от других детей и взрослых.

Второй этап подразумевает возобновление работы детских садов. Школы и вузы продолжат работу лишь на третьем этапе снятия ограничений так же, как и театры, музеи, бассейны, спортзалы. Реженцова предположила, что гастроли, которые артисты запланировали на лето, скорее всего будут перенесены.