«Вернемся в апрель»: в Москве ожидается похолодание

В Москве с 13 мая будет наблюдаться аномально холодная погода. Температура воздуха опустится ниже нормы на 3-4 градуса, а до этого момента в столице России будет переменчивая погода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сначала, по его словам, во вторник температура воздуха поднимется до +26°C, а затем начнет опускаться. «К вечеру 12 мая начнется понижение температуры достаточно существенное. К 13-му числу температура понизится на 8-10 градусов, такое резкое понижение температуры.

Ночные температуры будут 4-5 градусов тепла, по области — даже до 2 градусов, дневные температуры — от 9 до 14 градусов [тепла]. Это примерно на 3-4 градуса ниже нормы», — сказал он в комментарии ТАСС, добавив, что 12 мая «будет достаточно необычным днем».

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Он отметил, что такой температурный фон будет в Москве с 13 мая и до конца рабочей недели. До этого момента жителей столицы ожидает переменчивая погода. «Ситуация будет переменчивая: 10-го числа дневная температура повысится до +17…+19°C в Москве по сравнению с 9 мая. Далее очередное изменение — 11 мая будет преимущественно без осадков, переменная облачность, юго-западный ветер, температура будет около +20°C, по области — до +22°C», — сообщил метеоролог.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что в субботу, 9 мая, в столице ожидается +13…+15°C. Как отметил ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в течение всего дня ожидается прохладная, пасмурная, местами дождливая погода.

«Погода будет в Москве определяться влиянием атмосферного фронта, связанного с циклоном над Воронежем, поэтому сохранится пасмурная погода, местами небольшой дождь, к югу и востоку его интенсивность больше, а к северу и западу — меньше, практически до нулевой вероятности. При этом ветер северных румбов, 4-9 метров в секунду», — рассказал Тишковец в комментарии РИА «Новости». Он добавил, что в этот день в Подмосковье будет +11… +16°C, а атмосферное давление упадет до 742 мм рт. столба.

В понедельник температура пойдет на повышение: в столице будет +19… +21°C, а со вторника станет холодать. Сначала до +15…+20°C — во вторник, а затем до +11…+16°C — в четверг. Ночная температура воздуха будет держаться на уровне +4…+5°C. «Мы вернемся в апрель», — отметил Вильфанд в комментарии изданию РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.

Несколькими днями ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Москве и области до 12 мая ожидаются дожди и грозы. По ее словам, из-за воздушных масс, которые приходят в регион с юга, температура воздуха начинает расти. Для такого периода, отметила Макарова, характерны кратковременные дожди и местами грозы. При этом она сообщила, что в целом температура воздуха соответствует нормам месяца.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что грозы ожидаются в Москве во время всех майских праздников. Тогда же он отметил, что температурные показатели первых дней мая, когда столбики термометров повышались до +25°C, соответствовали средней температуре воздуха июля.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что при температуре +30°C новый тип коронавируса практически полностью теряет свою инфекционную активность. Отмечается, что солнечные лучи и низкая влажность способствуют разрушению вируса. Полная дезактивация вируса происходит при температуре +70 градусов по Цельсию.

Распространение коронавируса началось в конце декабря прошлого года. Основным очагом тогда оказался китайский мегаполис Ухань. После этого вспышки начали возникать по всему миру. 11 марта ВОЗ признала, что это не эпидемия со множественными очагами, а пандемия. Сейчас в России выявлено почти 200 тыс. случаев заболевания, из них более 104 тыс. — в Москве.