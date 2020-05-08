«Двойка» по соблюдению: в кабмине описали выход из карантина

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что ограничения, введенные в России на фоне пандемии коронавируса COVID-19, возможно будут сняты в конце мая или начале июня.

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При этом он спрогнозировал, что свести нынешнюю эпидемию к единичным случаям заражения в России удастся «где-нибудь ближе к концу лета», передает ТАСС.

«Сейчас высшая оценка, когда все соблюдают режим самоизоляции — это 5, вот сейчас оценка интегральная по стране — 2, то есть у нас «двойка» пока по соблюдению», — добавил замглавы кабмина.

Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, указала, в свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сам вирус — даже после существенного падения уровня заболеваемости и снятия режима самоизоляции — не исчезнет.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся. Мы это поняли давно и выстраиваем так свою тактику и стратегию», — указала глава ведомства.

По ее словам, жители России не смогут вернуться к полноценной жизни, вероятнее всего, до конца года.

«Мы должны менять правила своей жизни», — резюмировала чиновник.

Активное распространение коронавируса может закончиться в России только в июне, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. При этом она не исключила, что заражения вирусом продолжатся и летом, но уже не в таких больших количествах.

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко заявил, что власти будут пресекать попытки зараженных COVID-2019 получить пропуск для передвижения по городу.

По словам чиновника, подобные случаи происходят ежедневно. Москвичи с коронавирусом отправляют заявки на разрешение выйти из дома.

Лысенко подчеркнул, что власти аннулируют такие пропуска и продолжат это делать. Он обратился к заразившимся жителям города, которые проходят лечение на дому, с призывом соблюдать установленный режим и оставаться дома, чтобы не распространять инфекцию.

Кроме того, Лысенко рассказал об изменениях в порядке получения пропусков. С 12 мая власти отменят оформление пропусков через СМС. Горожане смогут сделать это только на портале nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.

Стоит добавить, что в ряде беднейших стран мира пик заболеваемости коронавирусом ожидается в ближайшие 3-6 месяцев — об этом заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

«COVID-19 теперь затронул каждую страну и почти каждого человека на планете. Но самые разрушительные и дестабилизирующие последствия будут ощущаться в беднейших странах мира», — сказал он.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что рост числа новых случаев коронавируса в России связан с увеличением объемов тестирования.

«Растущие цифры частично связаны с увеличением количества проводимых тестов как в городских зонах, так и сельских регионах», — сказал он.

Эксперт положительно оценил действия российских властей в борьбе с пандемией коронавируса. Однако, по его словам, в России, как и во многих других странах, есть проблема систематического отслеживания контактов.

Райан призвал продолжать меры социального дистанцирования и отслеживания новых случаев. Выходить из режима ограничений надо с максимальной осторожностью, отметил он.

На фоне распространения инфекции в Европе Совет министров финансов зоны евро (Еврогруппа) обсудил финансирование программы по оказанию экстренной помощи европейским странам в рамках борьбы с пандемией.

Обсуждение проходило в формате видеоконференции. В распространенном заявлении говорится о том, что программа кризисной поддержки была согласована. Ее бюджет составит почти $260,5 млрд. Сроком начала действия программы было обозначено 1 июня.

А президент США Дональд Трамп считает, что новый тип коронавируса COVID-19 исчезнет сам. Он отметил, что в своих выводах опирается на заявления врачей.

«Это не значит, что он уйдет в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам», — уточнил глава Белого дома.

Кроме того, американский лидер указал на важность и «полезность» создания вакцины от коронавирусной инфекции.