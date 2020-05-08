«Отбросит страну в 90-е»: чем опасен мусор в период пандемии

Большой риск заразиться коронавирусом

На время пандемии коронавирусной инфекции в Роспотребнадзоре порекомендовали приостановить раздельный сбор мусора. По мнению специалистов, при его сортировке и переработке есть риск заражения персонала предприятий твердых бытовых отходов (ТБО).

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«Существует не только опасность инфицирования персонала предприятия, но и загрязнения производственной среды», — заявили в пресс-службе ведомства. Там пояснили, что некоторые пациенты с легкой формой коронавирусной инфекции лечатся на дому, и выброшенные ими предметы могут быть потенциальными источниками вируса.

Тем не менее, эко-активисты отнеслись к предложению ведомства скептично. Так, руководитель общественной организации «Мусора. Больше. Нет» Карина Ивченко назвала рекомендацию «странной и неоправданной».

«Я не верю, что вирус может перепрыгивать с отходов, которые, как правило, лежат уже несколько дней, и, как вампир, впиваться в человека и заражать его. Вместо того чтобы идти в сторону раздельного сбора, как все цивилизованные страны, мы почему-то откатываемся назад», — заявила эко-активистка «Газете.Ru».

По ее словам, мусор, который выбрасывают люди, никогда не попадает на сортировку сразу – перед этим он как минимум несколько дней лежит в контейнере для отходов. «Этого достаточно, чтобы от коронавируса, если он там и был, ничего не осталось», — считает Ивченко.

С тем, что отказываться от сортировки мусора не стоит, согласна и специалист в области экологических проблем, кандидат географических наук Наталья Колдобская. «Мне кажется, это просто еще один сомнительный предлог не разделять отходы. Я лично очень сомневаюсь, что из-за мусора существует большой риск заразиться коронавирусом», — сообщила она «Газете.Ru». Эксперт подчеркнула, что и до пандемии внедрение раздельного сбора осуществлялось слишком медленно.

В крайнем случае риск заражения можно сократить, если сортировать мусор только по двум большим блокам — сырье, которое может быть переработано, и общий поток отходов, считает Колдобская.



Экологическая организация Greenpeace Россия также отреагировала на предложение Роспотребнадзора. В своем Telegram-канале ее представители написали, что «запрет раздельного сбора во время пандемии отбросит страну в 90-е». По мнению эко-активистов, это может привести к ухудшению состояния окружающей среды, пластиковому загрязнению и росту свалок.

В поддержку своих слов Greenpeace Россия опубликовали указания Европейского союза, в котором сказано, что раздельный сбор мусора не несет никакой эпидемиологической угрозы при соблюдении простых мер безопасности. Согласно рекомендациям специалистов, отходы заболевших нужно собирать в плотный пластиковый мешок, чтобы они не контактировали с другим мусором и вторсырьем. Сотрудники предприятий ТБО должны быть также отдельно проконсультированы и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

365 тонн отходов за февраль

Между тем, количество медицинских отходов — масок, перчаток, расходников для аппаратов искусственной вентиляции легких — продолжает стремительно расти по всему миру. Так, общее количество медицинских отходов, собранных в провинции Хубэй за февраль, составило 365 тонн, из которых 60% поступило из больниц, говорится в докладе Национальной комиссии по развитию и реформам. Для сравнения: столица провинции — Ухань — произвела всего 17 тыс. тонн медицинских отходов за весь 2018 год.

Как сообщает портал «DW», даже на необитаемых островах Соко, расположенных в нескольких морских милях от Гонконга, все пляжи засыпаны медицинским мусором. Всего за три выхода на пляж участник группы охраны природы OceansAsia Гэри Стоукс обнаружил около 100 масок, выброшенных на берег.

«Мы никогда раньше не замечали такого количества мусора в столь отдаленном месте. Когда мы их нашли, прошло всего шесть-восемь недель с тех пор, как люди начали активно пользоваться масками», — заявил Стоукс.

По мнению специалистов, эти отходы приплыли из соседнего Гонконга, где к их утилизации отнеслись халатно. «Если их выбрасывают на улицу, то во время дождя перчатки и маски в конечном итоге оказываются в море, где представляют угрозу для морской флоры и фауны», — считает морской биолог и научный руководитель Института охраны морской среды Греции Анастасия Милиу.

По словам Стоукса, в первую очередь от халатности людей пострадают розовые дельфины и зеленые черепахи: пролежавший в воде долгое время пластик обрастает водорослями и привлекает их своим запахом.

Не менее опасны и те отходы, которые не попадают в море, заявил исполнительный директор компании по переработке мусора Zero Waste Europe в Брюсселе Джоан Марк Саймон. По его словам, даже перчатки из латексной резины не всегда бывают экологически чистыми, так как туда добавляют химические вещества во время производства. Некоторые из них могут нанести вред окружающей среде в процессе разложения.

Средства индивидуальной защиты, которые используются в больницах, также могут при определенных условиях использоваться по несколько раз и не скапливаться в таких количествах, уверены в ВОЗ.

И действительно, в США автопроизводитель Ford уже начал выпускать многоразовые медицинские халаты из материалов для подушек безопасности, которые можно стирать до 50 раз. Университет Небраски, в свою очередь, тестирует ультрафиолетовый свет в качестве средства для обеззараживания медицинских масок, которые в таком случае можно будет использовать несколько раз.

Как отмечает представитель Zero Waste Europe, страны не должны выбирать между защитой окружающей среды и защитой здоровья населения, как это происходит сейчас. «В будущем мы должны быть уверены, что готовы к таким пандемиям. А главное, что мы готовы бороться с ними экологическим способом», — отметил он.

«Нужно сохранять адекватность»

Соглашаются с зарубежными коллегами и отечественные эко-активисты. По их мнению, в условиях пандемии медицинские отходы становятся настоящей экологической угрозой.

«Маски и перчатки относятся к медицинским отходам и утилизируются отдельно, потому что там совершенно другой процесс. Однако сейчас они активно используются в быту и выбрасываются вместе с другим мусором. И их количество, конечно, пугает. Тут дело даже не в их токсичности и зараженности — они опасны потому, что это не перерабатываемый пластик. С точки зрения воздействия на экологическую ситуацию, это большая проблема», — подчеркнула Колдобская.

В качестве решения проблемы в Greenpeace Россия уже порекомендовали заняться внедрением сортировки мусора на уровне властей.

«Вместо того, чтобы отменять безобидный раздельный сбор, Роспотребнадзор должен в срочном порядке создавать в стране систему сбора опасных медицинских отходов у населения. Это реально поможет предотвратить распространение инфекции»,

— сообщил в Telegram-канале организации, эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России Алексей Киселев.

Согласна с ним и руководитель «Мусора. Больше. Нет». «Было бы прекрасно, если бы наши власти организовали специальный сбор медицинских отходов от населения. Сейчас у нас это не развито, поэтому людям приходится просто скидывать это все в контейнер. Кроме того, некоторые лекарства отправляют еще и в унитаз, что потом сказывается на качестве воды, которую просто невозможно очистить от всего. В медицинских организациях система сортировки еще хоть как-то работает, однако, на самом деле, и там отходы чаще всего просто сжигают», — отметила Ивченко.

По словам собеседницы издания, пандемия не должна растянуться на годы и нанести непоправимый вред экологии. Однако стараться минимизировать его со своей стороны должен каждый. «В любом случае нужно сохранять адекватность и осознанно подходить к таким моментам. Например, стараться использовать по возможности многоразовое – те же маски — и не плодить лишний мусор», — заключила она.