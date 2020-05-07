«2-2,5% населения Москвы»: Собянин назвал реальное число больных

«Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифру это около 300 тысяч», – сообщил в эфире «России 24» мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, задача столичных властей — «максимально выявить» этих людей и посадить их на карантин. «Чтобы они не заражали своих соседей и коллег», – пояснил Собянин. При необходимости может быть выписано амбулаторное лечение — для предотвращения тяжелого состояния.

Кроме того, отметил Собянин, в Москве количество тестов за неделю выросло на 100%. «Проводится гигантская работа. <...> Раньше тестировали около 20 тыс., сейчас — около 40 тыс.», — резюмировал мэр.

Режим повышенной готовности в Москве ослаблять после 12 мая не будут. Продолжит действовать система цифровых пропусков, помимо этого обязательным становится ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Кроме того, в столице до 1 июля не будут отключать горячее водоснабжение.

Наконец, мэр призвал жителей столицы оставаться дома 9 мая, во время салюта в честь Дня Победы. По его словам, посмотреть фейерверк можно будет по телевидению или с балкона. Полиция при этом будет следить, чтобы на улице не скапливались толпы горожан.

Собянин также заявил, что москвичи смогут вернуться к привычной жизни без ограничений весьма нескоро. «Оптимизм никогда нельзя терять. Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих, от дисциплины. Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение все-таки — нам нескоро еще придется вернуться к полноценной жизни без всяких ограничений», — подытожил он.

Еще в середине апреля Собянин заявил, что принятые правительством Москвы меры соцподдержки призваны хотя бы отчасти возместить убытки от коронавируса. «Потеря работы, снижение доходов, необходимость самоизоляции в четырех стенах, срыв сделок из-за прекращения выдачи документов — далеко не полный перечень проблем, которые сегодня испытывают многие жители города», — отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что список будет дополняться по мере развития ситуации с коронавирусом, чтобы помочь попавшим в непростую ситуацию горожанам.

Меры соцподдержки разделены на три основные категории — по получателям выплат и услуг. Первая группа мер касается материальной поддержки безработных граждан и семей с детьми.

С апреля по июнь 2020 года женщинам, имеющим детей младше трех лет, вне зависимости от дохода семьи будет в месяц выплачено по 5000 рублей на одного ребенка. Выплата касается семей, имеющих право на материнский капитал.

Малообеспеченным семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, а также семьям безработных москвичей из городской казны заплатят 7,6 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка сверх уже имеющихся выплат.

Потерявшим работу и зарегистрированным в качестве безработных гражданам с апреля по сентябрь текущего года повышают размер пособия — максимум теперь составляет 19,5 тыс. рублей в месяц. Из них 12,1 тыс. рублей платит федеральный бюджет, а Москва добавляет 7,3 тыс. рублей. Безработным москвичам с детьми выписана надбавка в 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка — вплоть до сентября.

Другие меры поддержки семьям перечислены в блоге мэра. В их числе — адресная помощь с детскими товарами, выдача школьникам продовольственных наборов и увеличение пособий по временной нетрудоспособности для получателей такового.

Что же касается Дня Победы, то в этом году власти решили перенести масштабные мероприятия из-за коронавируса. В столице, тем не менее, пройдет воздушный парад и будет произведен салют из гаубиц.