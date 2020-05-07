«Чуть не съели заживо»: как природа взбушевалась из-за COVID-19

Пока люди сидят по домам из-за режима самоизоляции, дикая природа вновь устанавливает свое господство на планете. И хотя экологи говорят о плюсах этого процесса, человечеству он все же может принести немало проблем.

Реклама

Так, на курорте южной Испании Коста-дель-Соль местные чиновники безуспешно борются с нашествием тигровых комаров. Как рассказала член Русского энтомологического общества Людмила Комарова изданию «Алтайская правда», такие насекомые являются переносчиками опасных инфекций, в числе которых менингит, энцефалит, а также вирус Чикугония и флавивирус (возбудитель лихорадки денге, — «Газета.Ru»), которые вызывают серьезные осложнения — вплоть до воспаления мозга.

Дело в том, что из-за режима самоизоляции на побережьях Средиземного моря совсем нет туристов, а немногочисленные местные жители не выходят из домов, поэтому проводить необходимую ежегодную дезинсекцию от тигровых комаров попросту некому.

Кроме того, по данным газеты Murcia Today, кровососущие насекомые особенно хорошо размножаются во влажной среде, а в регионе Коста-дель-Соль как раз прошел период проливных дождей.

Дождевая вода накапливается в ямах на дорогах, различных емкостях, которые оставили владельцы недвижимости во дворах своих домов перед тем, как уехать, а также в необслуживаемых бассейнах. Как сообщает издание, все это — идеальные места для обитания и размножения тигровых комаров.

Местные чиновники пытаются остановить нашествие насекомых с помощью различных химических средств. Помимо этого, они попросили жителей курорта закрыть бассейны и убрать со дворов все, что может привести к скоплению воды.

Тем не менее, одна из жительниц Коста-Дель-Соль Нэн Беверидж написала на своей странице в соцсети Facebook, что несмотря на соблюдение всех указов властей, остановить проникновение комаров внутрь дома не удается. «Их стало еще вдвое больше», — пожаловалась женщина.

Другой местный житель Фил Хюз предположил, что бороться с насекомыми бесполезно – лучше оставить силы для сдерживания коронавируса, который продолжает распространяться.

«В прошлом году у нас были сильные штормы, и эти комары чуть ли не съели меня заживо! У меня даже остались шрамы, это был кошмар»,

— сообщил он в своем профиле в Facebook.

Между тем похожая ситуация происходит и в Индии. «Мы думали, что раньше просто не замечали столько насекомых, но вскоре поняли, что их число разительно увеличилось в сравнении с прошлыми месяцами», — рассказал житель индийского города Амбаттура Саундхарья Дипак.

В Индии комары являются разносчиками флавивируса – он вызывает смертельную лихорадку денге, от которой в стране каждый год умирает несколько сотен человек.

Обычно около 8 тыс. индийских дезинфицирующих компаний ежегодно предупреждают распространение комаров еще до того, как те начинают мешать гражданам. Однако в этот раз большая часть таких организаций занята борьбой с COVID-19. Сейчас для устранения нашествия насекомых осталось только 3,3 тыс. санитарных компаний на всю страну, из-за чего увеличения количества комаров в этот раз избежать не удалось.

Вместе с тем, по словам сотрудника службы дезинфекции Амбаттура, обеззараживающие средства, которые они используют, – лизол и однопроцентный раствор гипохлорита натрия – перестали действовать на комаров.

«И все же, используя все имеющиеся у нас ресурсы, мы пытаемся бороться как с комарами, так и с коронавирусом и лихорадкой денге»,

— сообщил работник службы изданию The Indian Express.

Между тем опасность для людей представляют не только насекомые, но и дикие животные. Так, в Московской области рядом с домами местных жителей все чаще начали замечать медведей, волков и лис. В связи с этим областное министерство экологии и природопользования выпустило предупреждение, в котором призвало людей строго соблюдать режим самоизоляции, поскольку осмелевшие животные могут нанести серьезный вред.

В то же время в итальянском регионе Абруццо, расположенном к востоку от Рима, три оленя бесстрашно вышли в город и, переходя одну из его дорог, чуть не устроили ДТП – звери остановились прямо посреди проезжей части. Ситуацию заснял на камеру один из водителей-очевидцев, — позже он опубликовал видео в соцсетях.

Кроме того, в сеть выложили видео, на котором запечатлено, как в австралийском городе Аделаида кенгуру, решивший посетить населенный пункт, чуть не сбил прохожих, а также, выбежав на дорогу, спровоцировал пробку.