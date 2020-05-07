«Ломают дверь»: за что задержали «омбудсмена полиции»

Создателя интернет-сообщества «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве 300 тыс. рублей у бывшего полицейского – мужчина требовал деньги за нераспространение фотографий личного характера, принадлежащих экс-правоохранителю. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Москве.

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7 мая спецназ пришел к Воронцову с обыском, однако подозреваемый не стал впускать его добровольно. Из-за этого силовикам пришлось взламывать дверь – как написал сам администратор сообщества в своем Telegram-канале, ее пилили болгаркой.

В то же время несколько спецназовцев, спустившись по веревкам с крыши, забрались в квартиру задержанного через окно, сообщила супруга Воронцова изданию Meduza. К моменту, когда правоохранителям удалось проникнуть в дом подозреваемого, к нему уже приехал его адвокат Сергей Бадамшин.

После проведенного обыска Воронцова увезли на допрос в главное управление МВД, написал в своем Telegram-канале юрист. Там, по данным ведомства, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство в крупном размере». Ему грозит до четырех лет ограничения свободы. Следственные действия продолжаются.

Сообщается, что в октябре 2017 года Воронцов позвонил знакомому, который служил в подразделении столичной полиции с 2012 по 2017 год, и начал требовать деньги.

Создатель интернет-сообщества угрожал экс-полицейскому, что в случае отказа он опубликует дискредитирующие его фотографии. Бывший сотрудник МВД отказался платить, после чего Воронцов выложил компромат на сайт знакомств.

Телеканал РЕН ТВ отмечает, что речь шла о четырех фотографиях, которые, вероятнее всего, бывший полицейский отправлял в личной переписке своей девушке. На одном снимке мужчина просто отдыхает в кафе, остальные же три кадра — интимного характера.

Это не первый раз, когда администратор «Омбудсмена полиции» обвиняется в нарушении закона. Так, 14 апреля к мужчине уже приходили с обыском. «Ломают дверь», — написал сам Воронцов в своем Telegram-канале.

Тогда Сергей Бадамшин объяснил, что правоохранители обыскивали квартиру задержанного в связи с уголовным делом по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации, представляющей угрозу для жизни», которое завели в отношении Воронцова 9 апреля.

Как сообщали в Следкоме, причиной для возбуждения дела стала публикация в сообществе «Омбудсмен полиции» недостоверной информации о том, что в Институте ФСБ в Санкт-Петербурге около 70% курсантов заразились коронавирусом. По данным СК, следственные действия проходили также у родителей Воронцова и его супруги.

При этом Федеральное агентство новостей сообщало, что руководитель сообщества сотрудничает с бизнесменом Михаилом Ходоровским, чьим заказом и было распространение фейка о COVID-19.

Сам подозреваемый в своем Telegram-канале неоднократно заявлял, что представители правоохранительных органов просто преследуют его из-за того, что в сообществе «Омбудсмен полиции» он занимается критикой руководства МВД и правозащитной деятельностью.

Отметим, что ранее Воронцов сам являлся сотрудником полиции — там он проработал в течение 13 лет. Свое сообщество мужчина организовал, еще будучи на службе.

«Группа создавалась, чтобы консультировать простых сотрудников по трудовым спорам. Мы поднимаем острые проблемы, просим максимального репоста, подключаем СМИ. Не для рекламы, а для того, чтобы информацию распространить и донести до каждого»,

— рассказывал подозреваемый о своем проекте «Омбудсмен полиции» изданию «Лента.ру».

По его словам, публикации сообщества всегда читает начальство МВД, и иногда действительно принимает меры — недобросовестных полицейских привлекают к ответственности и даже увольняют. Так, в апреле 2020 года новосибирское отделение полиции «за нарушение требований действующего законодательства» лишило поста начальника областной службы участковых Елену Устинову.

Это произошло после того, как Воронцов выложил в «Омбудсмен полиции» аудиозапись из переписки в мессенджере WhatsApp, на которой слышно, как женщина требовала от подчиненных «оформлять всех поголовно», чтобы выполнить необходимое количество протоколов за нарушение режима самоизоляции.