«Быть готовыми»: в Минздраве предсказали конец пандемии

«Не время для празднований»

— По состоянию на 8 мая, число людей с диагностированным коронавирусом в мире достигло 3 917 944. Умерли 270 740, выздоровели — 1 344 260 пациентов.

Реклама

— За сутки коронавирус выявлен у более чем 83 тыс. человек по всему миру, умерли свыше 6,5 тысяч, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Согласно данным организации, больше всего случаев болезни по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе — 1 542 829.

— В ВОЗ посоветовали странам найти иные варианты празднования Дня Победы 9 мая, чтобы массовыми мероприятиями не спровоцировать новую вспышку COVID-19. «Необходимо помнить, что сейчас не время для празднований, но время для подготовки», — уверены в организации.

Пика может и не быть

— В Москве за сутки умер 51 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. Общее количество скончавшихся от коронавируса в городе — 956 человек.

— С 12 мая в столице будут смягчаться введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, сообщил мэр Сергей Собянин. В первую очередь возобновят строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов. При этом остальные эпидемиологические меры продлены до 31 мая. До этого же срока будет действовать и режим самоизоляции в Подмосковье.

— Также в столичном транспорте с 12 мая вводится режим обязательного ношения масок и перчаток, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, надо это каким-то образом компенсировать, поэтому вводим более жесткие требования — обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте»,

— пояснил он телеканалу «Россия 24». За нарушение данной меры грозит штраф до 4 тыс. рублей.

— Помимо этого, власти Москвы начнут штрафовать за нарушения масочного режима и на рабочих местах, сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков. С проверкой будет выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации, штраф также составит 4 тысячи рублей.

— Все российские суды с 12 мая возобновят работу по обычному графику после длительного простоя из-за пандемии коронавируса. Судьи будут рассматривать дела всех категорий, соблюдая при этом необходимые меры безопасности.

— Активное распространение коронавируса может закончиться в России только в июне, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. При этом она не исключила, что заражения вирусом продолжатся и летом, но уже не в таких больших количествах.

— Ожидаемого пика коронавируса в России может и не быть, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. «Он будет просто очень сглаженным, и мы пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно», — пояснил эксперт телеканалу «Россия 24».

— В Судебно-экспертной палате России гражданам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь. «Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации», — сообщили в ведомстве.

— COVID-19 можно заразиться через волосы — на них коронавирус может держаться до трех суток, сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с Пятым каналом. «Поэтому рекомендуют носить головные уборы, ведь их вы снимаете, когда приходите домой», — указал медик.

Грузия готовится принимать туристов

— В ряде беднейших стран мира пик заболеваемости коронавирусом ожидается в ближайшие 3-6 месяцев, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

«COVID-19 теперь затронул каждую страну и почти каждого человека на планете. Но самые разрушительные и дестабилизирующие последствия будут ощущаться в беднейших странах мира»,

— сказал он.

— Грузия начнет принимать иностранных туристов с 1 июля, сообщил премьер страны Георгий Гахария. Он также уточнил, что для этого необходима тщательная работа правительства. «Мы сделаем это как с обеспечением на сухопутных границах безопасного коридора с соседними странами, так и с обеспечением безопасного коридора с туристически интересными для нас государствами», — заявил он.

— Новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала, предположил президент США Дональд Трамп.