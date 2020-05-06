«Мутация коронавируса»: дети страдают от необычного синдрома

В последние две недели на фоне пандемии в некоторых странах Европы и в США выявили около ста случаев необычного воспалительного синдрома у детей. Врачи предполагают, что он является смертельно опасным и может быть связан с коронавирусом.

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Как подчеркнула французский медик Изабель Кон-По в разговоре с газетой La Figaro, чаще всего этим синдромом страдают дети от двух до десяти лет. При этом обычно никаких сопутствующих и хронических заболеваний у них не выявляют.

The New York Times отмечает, что пока ни один ребенок от нового синдрома не погиб, хотя некоторые из пациентов были помещены в реанимацию и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Так, например, 23 апреля в Ричмонд-Хилле нью-йоркского района Куинс США восьмилетний Джейден Хардовар почувствовал недомогание – у него началась легкая лихорадка. Несколько дней ребенок провел в постели, а 29 апреля во время просмотра мультиков внезапно перестал дышать. Его 15-летний брат, будучи бойскаутом, начал оказывать мальчику первую помощь — именно благодаря этому его удалось спасти до приезда скорой помощи. Три дня ребенок находился под ИВЛ и только потом пошел на поправку.

Специалисты уже назвали этот синдром «детским мультисистемным воспалительным» — это рассказал The New York Times завотделением детской критической медицины в Колумбийском университете Стивен Керни. При этом, однако, симптомы очень похожи синдром Кавасаки — а он уже известен врачам.

«Этот синдром знаком медицине давно. Впервые был описан в Японии, и является достаточно редким. За свою практику я один единственный раз видел ребенка с Кавасаки», — рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок радио «КП».

По его словам, данный синдром выражается в воспалении крупных сосудов и начинается постепенно – обычно его причиной становится перенесенная ОРВИ.

«Несколько дней или даже недель держится температура, потом появляется сыпь и одышка»,

— описал медик симптомы Кавасаки.

По словам Стивена Керни, клиническая картина нового синдрома очень схожа с проявлениями коронавируса нового типа, поэтому есть вероятность, что подобные симптомы в нынешних участившихся случаях вызывает именно COVID-19. «Вполне может быть, что данный синдром — одно из проявлений COVID-19. Ведь почему сейчас это началось? Возможно, вирус приобрел очередную мутацию», — предположил и Болибок.

Действительно, случаи нового синдрома начали появляться через месяц после всплеска COVID-19 — по мнению завотделением педиатрии в Уинтропской больнице Нью-Йорка Леонарда Крылова, этого времени достаточно, чтобы коронавирус вызвал у детей иммунный ответ. Значит, мультисистемный воспалительный синдром и может являться той самой реакцией иммунитета, считает медик. Кроме того, у некоторых пациентов, госпитализированных с подобными симптомами, действительно находили антитела к коронавирусу – это означает, что ранее они уже переболели COVID-19 бессимптомно.

Медики Франции и Великобритании уже сообщили, что некоторые дети, поступающие к ним в больницу с тяжелым воспалительным синдромом, имеют положительный результат теста на коронавирус. Тем не менее, британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что никаких явных доказательств связи между данным синдромом и COVID-19 нет.

«Да, он может быть вызван коронавирусной инфекцией. Но мы не уверены на 100%, потому что у некоторых детей, у которых этот синдром проявился, не было положительного теста на коронавирус. Так что в настоящее время мы проводим много исследований. Это нас сильно беспокоит»,

— добавил чиновник.

Помимо данного синдрома, у детей в последнее время начали выявлять и синдром токсического шока (СТШ), сообщил профессор Университетской клинки Дрездена Раинхард Бернер.

СТШ обычно вызывается такими бактериями, как стафилококк и стрептококк, которые серьезно повреждают жизненно важные внутренние органы – печень, почки, костный мозг и легкие. Иногда этот синдром может становиться причиной миокардита — тяжелой форы воспаления сердца. Также СТШ сопровождается высокой температурой, лихорадкой и диареей. По словам Бернера, пока неясно, связана ли вспышка СТШ среди детей с коронавирусной инфекцией. Тем не менее, это может быть «вполне допустимо», считает медик.