Один уровень: коронавирус в России вошел в рамки

В России за последние сутки выявлено 10 559 новых случаев коронавируса. Они зафиксированы в 82 регионах. Таким образом, прирост числа заболевших уже четвертые сутки держится на уровне 10,5 тыс. 40,9% из новых обнаруженных не имели клинических проявлений болезни.

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По мнению руководителя лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаила Бутенко, Россия в скором времени может выйти на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией.

«Три дня подряд мы видим примерно одинаковый прирост новых заболевших коронавирусом, резких возрастаний нет. Этот хороший признак дает надежду на то, что страна наконец выходит на плато», — сказал накануне вирусолог «Газете.Ru».

Вместе с тем он признал, что говорить об окончательной стабилизации числа заразившихся пока рано.

Бутенко отметил, что нужно смотреть, когда произойдет заметное снижение количества больных COVID-19 или хотя бы будет наблюдаться такая тенденция. «Только тогда мы сможем понять, что плато действительно пройдено», — уточнил эксперт.

Повременить с прогнозами призвал и ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев.

«Было вот недавно 5 тыс. новых заболевших несколько дней подряд, и мы думали, что это выход на плато, а потом случился резкий скачок до 10 тыс., поэтому и сейчас надо еще подождать», — сказал вирусолог «Газете.Ru».

О том, что в России пока не было пика заболеваемости коронавирусом COVID-19, заявлял и главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. Он привел слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в столице пройдена четверть пути в направлении победы над эпидемией и отмены карантина. «Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», — подчеркнул Авдеев.

За сутки зафиксировано 86 летальных исходов, полностью выздоровели 1462 человека. Ранее глава Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил, что в России наблюдается низкая смертность от коронавируса за счет ранней диагностики заболевания. В стране проведено более 4,4 млн тестов. Это помогло врачам выявить заразившихся с легким или бессимптомным течением болезни.

Благодаря этому циркуляция вируса приостанавливается вовремя, рассказал медик.

По словам Акимкина, российские тест-системы позволяют не только выявлять инфицированных, но и своевременно их изолировать. Это предотвращает распространение заболевания среди других граждан и снижает циркуляцию вируса среди отдельных групп риска.

Эпидемиолог обратил внимание, что Россия находится на втором месте мирового рейтинга по количеству проведенных тестов на коронавирус. Ее опережают США, где провели более 7,5 млн тестирований. На сегодняшний день Соединенные Штаты также занимают лидирующую позицию по числу зарегистрированных заболевших — их более 1,2 млн. Кроме того, там зафиксировано более 70 тыс. летальных исходов.

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) ранее снова передвинули дату завершения пандемии коронавируса в России. Согласно новым исследованиям, распространение COVID-19 в стране может полностью прекратиться 24 августа текущего года.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова утверждает, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса нельзя, независимо от характера принятых мер, поскольку риски возникновения новых очагов заражения будут сохраняться.

В интервью «России 24» она пояснила, что риски заражения есть, даже если «не осталось вирусов в стране». По словам Поповой, часть ограничительных мер в России будет сохраняться вплоть до создания вакцины или лекарства от коронавируса.

А пока граждане страны учатся жить в новых условиях — в условиях существования инфекции, добавила глава Роспотребнадзора. «Вырабатывая те или иные алгоритмы, мы говорим, что да, мы вот здесь снимаем ограничения, но вместе с тем у нас люди старшего поколения остаются все равно дома, [как и] люди с хронической патологией», – отметила глава Роспотребнадзора.