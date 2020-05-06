«Это врожденное»: почему близнецы умирают от COVID-19 по двое

Близнецы, которые заразились коронавирусом, будут страдать от схожих симптомов COVID-19 — по этой причине за летальным исходом одного из родственников может последовать смерть второго, сообщил «Газете.Ru» президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ Александр Румянцев.

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«Если два однояйцевых близнеца заболевают вместе, то у них будет сходный иммунный ответ на инфекцию. Если разнояйцевые, то иммунный ответ может отличаться. У взрослых близнецов коронавирус будет протекать сложнее, так как взрослые, в принципе, чаще живут с целым рядом расстройств: сахарным диабетом, болезнями легких и другими патологиями», — заявил медик.

Отметим, что в ходе пандемии коронавируса то и дело появлялись новости о смертях инфицированных близнецов из разных точек мира. Так, в графстве Хэмпшир Англии с разницей в три дня от коронавируса умерли 37-летние сестры-близнецы Кэти и Эмма Дэвис.

Кэти до того, как у нее выявили инфекцию, работала медсестрой в детской больнице Саутгемптона — ее сестра трудилась там же ранее, но ушла из медучреждения по собственному желанию в 2013 году.

Родственницы умерли в одной больнице: Кэти — 21 апреля, Эмма — 24 апреля. «Они всегда говорили, что пришли в мир вместе и уйдут вместе.

Все, что они когда-либо хотели, это помогать другим людям. Еще в детстве они играли во врачей и медсестер, ухаживали за своими куклами. Они отдавали все пациентам, за которыми ухаживали. Они были исключительными», — рассказала их сестра Зои телеканалу «Би-би-си».

Трагически ушли из жизни и 75-летние братья-близнецы из итальянской коммуны Кремозано, писала газета Il giorno cremona.

79-летние Альберто и Баттиста Бигароли, скончавшиеся 18 и 30 марта, росли вместе с еще тремя братьями и одной сестрой, которая умерла незадолго до пандемии от естественных причин. В течение трех недель, с марта по апрель, коронавирус унес жизни двоих братьев из семьи Бигароли — 79-летнего Джованни и 78-летнего Натале. В живых остался только их старший брат Агнесе, которому уже за 80 лет.

10 апреля стало известно о том, что в британской деревне Аберсинон от коронавируса с разницей в пять дней скончались 66-летние сестры-близнецы Элеанора и Эйлин Эндрюс, сообщало издание The Mirror.

Как отмечают знакомые женщин, они были неразлучны — жили в одном доме и все делали вместе. Примерно в одно время, в марте, родственницы подхватили COVID-19. 29 марта дома скончалась Элеонора — Эйлин, которую увезли в больницу из-за хронического обструктивного заболевания легких, умерла в палате через пять дней.

За жизнь 69-летнего брата британок Филиппа Эндрюса, также инфицированного коронавирусом, сейчас борются врачи — он, как и одна из сестер, страдает от заболевания легких.

Глава отдела исследований генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона Тим Спектор уверен, что столь часто встречающиеся смерти от коронавируса среди близнецов не случайны.

«Эти смерти предупреждают людей о том, что [инфицирование коронавирусом] может быть генетическим <...>. Думаю, можно сказать, что вероятность заразиться коронавирусом и перенести его в серьезной форме находится под некоторым генетическим контролем.

Но мы не знаем точно, существуют ли гены, связанные с рецепторами, или гены, связанные с тем, как проявляется инфекция», — заявил ученый The Guardian.

Команда Лондонского колледжа во главе с профессором Спектором обнаружила в ходе исследования, что симптомы COVID-19 частично связаны с генетической структурой человека. Ученые изучили данные 2,7 млн человек из приложения COVID-19 Symptom Tracker — некоторые из пользователей болели коронавирусом. Благодаря этому исследователи выявили комбинации симптомов, указывающих на то, что человек может быть заражен новой инфекцией.

Затем команда Лондонского колледжа сузила круг исследования до более 2,6 тыс. близнецов, чтобы попытаться установить, одинаково ли у них проявляются симптомы. Согласно отчету исследователей, в 50% случаев течение болезни у близнецов действительно было схоже.

«Идея состояла в том, чтобы взглянуть на сходство симптомов или не симптомов между идентичными близнецами, которые имеют 100% общих генов, и неидентичными близнецами, которые имеют только половину схожих генов. Если в том, как выражаются симптомы, есть генетический фактор, то мы увидим большее сходство у идентичных близнецов, чем у неидентичных близнецов. Это то, что нам и удалось доказать своим исследованием», — подчеркнул Спектор.

В частности, ученые обнаружили, что близнецы, инфицированные COVID-19, часто страдают вместе от таких симптомов, как лихорадка, диарея, белая горячка, а также потеря вкуса и запаха. И, напротив, генетическая связь никак не влияет на кашель, отсутствие аппетита, боль в груди и животе, сказано в исследовании.

При этом глава отдела генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона подчеркнул, что схожесть симптомов чаще наблюдается у тех близнецов, которые проживают в одном доме. «Когда люди живут вместе, они живут в одной среде. <...> Но это [схожесть симптомов] происходит не только из-за того, где вы живете. Во многом это что-то врожденное», — заключил Спектор.

Тем не менее ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев считает, что генетическое влияние на течение инфекции не доказано даже с учетом вышеупомянутого исследования.

«Конечно, геном есть как у человека, так и у вируса. Гены оказывают влияние на течение болезни, но, по сути, связь между геном человека и проявлением инфекции только начинают исследовать. Это надо очень много близнецов посмотреть, чтобы все было статистически достоверно», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Такого же мнения придерживается профессор биологической психиатрии в Бристольском университете Маркус Мунафо. «Когда близнецы или братья и сестры трагически умирают от COVID-19, который сейчас привлекает наше внимание, это не значит, что есть какая-то причина полагать, что близнецы или братья и сестры подвергаются большему риску», — сообщил ученый The Guardian.