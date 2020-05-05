Дату снова передвинули: пандемии не видно конца

Коронавирус мог покинуть Китай еще в декабре

— По состоянию на 6 мая, в мире выявлено 3 727 993 заразившихся коронавирусом COVID-19. 258 354 человека скончались от болезни, 1 242 482 выздоровели.

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— В России зафиксировано 155 370 инфицированных коронавирусом. Вылечились от инфекции уже 19 865 граждан, умер 1 451.

— ВОЗ допустила, что первые случаи заражения COVID-19 вне Китая могли быть еще в декабре 2019 года, заявил представитель организации Кристиан Линдмайер.

Почему в России низкая смертность

— Глава Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин считает, что в России наблюдается низкая смертность от коронавируса благодаря ранней диагностике заболевания. То, что в стране проведено более 4,4 млн тестов, помогло врачам выявить заразившихся с легким или бессимптомным течением болезни, благодаря чему вовремя приостанавливается циркуляция вируса, отметил медик.

— Тем временем ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) снова отодвинули дату завершения пандемии коронавируса в РФ.

По новому прогнозу исследователей, распространение COVID-19 в стране может полностью прекратиться 24 августа 2020 года.

— В России могут отменить проведение ОГЭ для девятиклассников из-за пандемии коронавируса, сообщил глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов в эфире «России-24». Отмечается, что аттестация школьников в таком случае пройдет по годовым оценкам. Экзамены все же состоятся, но только после разрешения эпидемиологической ситуации.

— Из омской больницы №1, где было зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом, по собственному желанию уволился главврач Георгий Соболев, сообщили в региональном Минздраве.

В качестве причины ведомство указало неспособность медика «уберечь коллектив и <...> принять нужные меры эпидемиологической безопасности».

— Кризисные центры отмечают рост количества обращений о домашнем насилии в период пандемии в 2,5 раза, рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова РИА «Новости».

США раскроют правду о COVID-19

— В Великобритании в три раза увеличилось количество преступлений против граждан Китая на почве нетерпимости — в связи с распространением коронавируса по миру, вспышка которого впервые была зафиксирована в китайском Ухане, сообщает Sky News со ссылкой на данные МВД Соединенного Королевства

— Президент США Дональд Трамп заявил, что через некоторое время предоставит информацию, которая раскроет всю правду о происхождении коронавируса.