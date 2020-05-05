«Приходите в конце июля»: какие страны зазывают туристов из РФ

Турция встретит туристов уже в конце мая

Туристический сезон в Турции может открыться уже в конце мая, сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой в эфире телеканала NTV.

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Тем не менее прибытие в страну иностранных туристов начнется не раньше середины июня, заявил чиновник. При этом он подчеркнул, что россияне не будут находиться в первых рядах на посещение турецких курортов. Сначала въезд в страну разрешат гражданам азиатских стран, Германии и Австрии, где пандемия близка к завершению. Следом Турция ждет туристов из стран Центральной Европы и некоторых государств Северной Европы, где также снижается заболеваемость COVID-19

«Неопределенность сохраняется в России и Великобритании. Они могут прийти лишь в конце июля», — предположил Эрсой.

Сейчас в стране уже сформирован график снятия ограничительных мер, согласно которому с 27 мая по 31 августа запланировано постепенное возобновление междугородних и международных поездок, а также открытие отелей, сообщает АТОР.

При этом приступят к работе только те отели, у которых есть так называемые «сертификаты здоровья» — это документ, свидетельствующий о том, что руководство отеля гарантирует соблюдение социальной дистанции для сотрудников и постояльцев, проводит регулярную стерилизацию, проверку здоровья персонала и обеспечивает его средствами индивидуальной защиты.

Все вышеперечисленные ограничения будут сняты на третьем этапе, который, по прогнозам турецких властей, стартует 1 сентября и завершится к концу 2020 года — в этот период полностью восстановятся все секторы экономики, включая туризм, утверждает АТОР.

Кто сможет вскоре посетить Колизей

Между тем министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини допустил, что в мае в Италии возобновится работа музеев и главных достопримечательностей — в частности Колизея и Помпеи, передает газета La Repubblica.

Кроме того, власти страны уже разрабатывают ряд административных мер для обеспечения эпидемиологической безопасности на пляжах, рассказала замминистра культуры и туризма Лоренца Буонаккорси, добавив, что пока все планы ведомства ориентированы на внутренний туризм.

Сейчас в стране обсуждается уменьшение количества шезлонгов, а также введение обязательного бронирования мест на пляже. Кроме того, чиновники предлагают размещать зонты на расстоянии 10-14 метров друг от друга и установить отдельное время пребывания на пляже для пожилых людей, которые находятся в зоне риска.

Помимо этого, туристов могут ждать «кабинки» из плексигласа (органического стекла, — «Газета.Ru»), которые будут отгораживать отдыхающих друг от друга. В качестве альтернативного варианта предлагается возведение живых изгородей из растений.

Что точно будет входить в обязательства владельцев пляжей, так это регулярная дезинфекция местности, а также введение запрета на массовые мероприятия — например, пляжного волейбола, а также использования многоразовой посуды в пляжных барах.

В Греции предвкушают толпы туристов

Греция готова возобновить туристическую деятельность уже в июне, сообщил государственный министр Акис Герапетритис. Он подчеркнул, что греческие курорты, в которых наблюдалась небольшая заболеваемость коронавирусом, будут этим летом «чрезвычайно востребованы».

Тем не менее министр туризма страны Хариса Теохариса считает, что туристический сезон с участием иностранных гостей все же начнется в июле, а из-за повышенного спроса может продлиться до ноября.

При этом власти предполагают, что обязательным условием для въезда иностранных туристов в Грецию может стать так называемый «паспорт здоровья» — данный документ представляет собой справку, подтверждающую отрицательный результат теста на коронавирус, который граждане других государств будут обязаны делать перед отпуском, сообщает АТОР.

Где будет необходим «паспорт здоровья»

Введение «паспорта здоровья» еще в середине апреля спрогнозировал эксперт независимого европейского информационного ресурса по вопросам Шенгена Гранит Садику — он предположил, что многие страны введут данный формат пропуска через границу после пандемии.

Такой путь борьбы с дальнейшим распространением COVID-19, помимо Греции, обсуждают многие страны ЕС.

По словам министра туризма Хорватии Гари Каппелли, на видеоконференции, прошедшей 27 апреля, он и его коллеги из других европейских государств решили, что для выхода из кризиса необходимо предусмотреть создание общего документа — например, «паспорта здоровья», с помощью которого иностранные туристы смогут въезжать на территорию всех европейских стран.

Между тем еще в начале апреля Германия выступила за введения другого паспорта — «иммунного». Немецкие ученые предложили тестировать жителей на антитела к COVID-19, а тем, у кого их и обнаружат, выдавать соответствующую справку.

«Такие паспорта могут способствовать путешествиям. Если нет, запрет на путешествия может быть заменен на обязательные периоды самоизоляции по прибытии», — сообщили эксперты Deutsche Bank The Guardian.

Эту идею поддержали в Великобритании и США. Тем не менее эксперты считают, что ни «паспорта здоровья», ни «иммунные паспорта» не помогут победить коронавирус — в первом случае туристы могут заразиться непосредственно в аэропорту, такси или отелях, а во втором — подхватить COVID-19 повторно.

«Пока нет официальных подтверждений того, что переболевший человек не способен заразиться повторно. Поэтому само по себе выздоровление ничего не гарантирует», — пояснил РИА «Новости» профессор Медицинской академии последипломного образования (РМАПО) Андрей Свистельник.