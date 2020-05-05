Вовремя обнаружили: названы причины низкой смертности в России

Благодаря ранней диагностике коронавируса у россиян в стране наблюдается низкая смертность, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Об этом он сказал в комментарии порталу стопкоронавирус.рф, который был создан для информирования граждан обо всех актуальных данных по распространению вируса в России.

Акимкин уверен, что проведенные более 4,4 млн тестов на коронавирус позволяют врачам выявить инфицированных, у которых течение болезни проходит в легкой или бессимптомной форме. «На легкие клинические формы и бессимптомное течение приходится в целом 70-80% случаев заболевания», — отметил медик.

Он добавил, что российские тест-системы дают возможность не только выявить заболевших, но и своевременно их изолировать, что предотвращает распространение заболевания среди граждан страны, в том числе снижая циркуляцию вируса среди отдельных групп риска.

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По словам Акимкина, Россия находится на втором месте мирового рейтинга по количеству проведенных тестов на коронавирус. Больше всего таких тестов провели в США — более 7,5 млн. Эта страна также является лидером по числу зарегистрированных заболевших — почти 1 млн 216 тыс. американцев заразились вирусом. При этом более 70 тыс. человек умерли.

О том, что причина низкой смертности от коронавируса в России именно в своевременном диагностировании заболевания, ранее сказала и главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что смертность — это показатель, вычисленный из соотношения числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. По ее словам, в настоящее время этот показатель равен 5,5 случая на миллион человек. При этом специалист отметила, что в России эта цифра растет медленнее, чем в европейских государствах.

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», --считает она.

В то же время многое зависит и от россиян, которые вовремя обращаются к медикам. По словам инфекциониста, запоздалые случаи встречаются довольно редко.

Так или иначе, в России с каждым днем количество смертей от коронавируса становится все больше. Так, за сутки это число увеличилось на 95. Таким образом, всего в стране умер 1 451 человек, из них 816 только в Москве.

Столица России является наиболее пострадавшим регионом. Здесь выявлено 80 115 заболевших, в остальных 84 регионах еще 75 255. Всего в стране насчитывается 19 865 выздоровевших (7 870 — в Москве).

Тем временем, например, в Италии, где проживает более 60,3 млн человек, из которых у почти 212 тыс. был выявлен коронавирус, умерли более 29 тыс. пациентов. С начала распространения вируса страна удерживает одни из самых высоких показателей как по количеству заболевших, так и по числу умерших.

По мнению ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, высокий уровень смертности наблюдается в тех странах, где у граждан не хватает витамина D в организме. В журнале Research Square опубликованы данные исследования специалистов, которые изучили средние уровни витамина D у граждан 20 европейских государств и статистику смертности от COVID-19.

Они пришли к выводу, что в тех странах, где у граждан был дефицит этого витамина, смертность оказалась выше. «Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», — отмечают ученые.

В то же время эксперты выяснили, что недостаток вещества наблюдается чаще всего у пожилых людей, которые входят в основную группу риска в связи с данными по смертности.

Кроме того, китайские ученые выяснили, что смертность от коронавируса у мужчин превышает те же показатели у женщин в 2,4 раза. Как отметила кандидат медицинских наук Алла Минурова в интервью телеканалу «МИР 24», COVID-19 вызывает недостаток кислорода в крови, что является сильным ударом по всем органам и тканям организма. «Мы знаем достаточно давно, что женщины состояние гипоксии переносят намного легче, чем мужчины», — пояснила врач.

По ее словам, известно, что «при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины». Помимо физиологии, важным фактором является образ жизни. «Мужчины меньше следят за своим здоровьем, меньше внимания обращают на хронические состояния, которые могут усугубить течение любого заболевания… Как правило, женщины чуть лучше заботятся о себе, а мужчины к своему здоровью относятся несколько прохладно», — полагает врач.