Держимся ровно: как Россия борется с коронавирусом

Секрет успеха в борьбе с COVID-19

— По состоянию на 5 мая, число выявленных случаев коронавирусной инфекцией в мире достигло 3 646 341. Умерли 252 425 человек, выздоровели — 1 200 317 пациентов.

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— Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.

«До выхода на плато далеко»

— По данным оперштаба в России, 5 мая зафиксировали 10 102 случая COVID-19, общее число инфицированных составило 155 370 человек. Число умерших увеличилось до 1451. Более 49,1% россиян, у которых выявлен коронавирус, не имели клинических проявлений болезни. При этом накануне, 4 мая, оперативный штаб сообщил о 10 581 новом случае, а 3 мая — о 10 633.

— В топ-10 регионов по числу заболевших входят Москва — 80 115 случаев, Подмосковье — 15 761, Санкт-Петербург — 5572, Нижегородская область — 3026, Мурманская область — 2101, Республика Дагестан — 2086, Краснодарский край — 1437, Тульская область — 1368, Ростовская область — 1353 и Калужская — 1309.

— России еще далеко до выхода на плато по COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. По мнению врача, это может быть связано с тем, что граждане продолжают нарушать самоизоляцию.

— С 5 мая на более чем 15 станциях московского метро начнется продажа медицинских масок, сообщили в пресс-службе Дептранса. Известно, что автоматы с масками появятся на станциях Первомайская, Пятницкое шоссе, Строгино, Домодедовская, Маяковская, Марксистская, Коньково, Свиблово, Сухаревская, Тургеневская, Ясенево, Борисово, Крестьянская Застава, Римская, Трубная и других.

— Студентам-медикам, помогающим бороться с COVID-19, выплатят зарплату в размере до 175 тысяч, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Так, студенты-практиканты будут получать 70 тыс. рублей ежемесячно, студенты на должности младшей медсестры — 115 тыс. рублей, а на должности медсестры — 175 тыс. рублей.

Число жертв снижается

— В Италии уменьшается число пациентов с COVID-19 в больницах, сообщили в минздраве страны. Сейчас в медучрждениях находятся 99 980 больных.

— В Испании тем временем второй день подряд от коронавирусной инфекции умирает меньше 200 человек — жертвами болезни за последние сутки стали 164 человека.

— В то же время президент США Дональд Трамп сделал неутешительный прогноз по количеству смертей от COVID-19 в стране. Глава государства считает, что в Штатах от новой инфекции инфекции умрут от 75 до 100 тыс. человек. Он назвал такую ситуацию «ужасной». При этом ранее Трамп утверждал, что пик пандемии пройден и число летальных исходов не превысит 65 тыс.