Стать лидером: чем опасна погоня за вакциной от COVID-19

Ученые многих стран продолжают усиленно работать над созданием вакцины от коронавируса. Некоторые специалисты уверены, что только вакцинация сможет обезопасить человечество от дальнейшего распространения смертельной инфекции.

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«Вакцина — самый эффективный способ бороться с любым вирусом. Мы видим, что в отсталых странах людей не прививают и смертность там на порядок выше», — заявил «Газете.Ru» руководитель лаборатории интерфероногенеза в Центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов.

Медик объяснил, что суть вакцинации заключается в том, что вирус начинает работать против самого себя. «Если вирус обезвредить, он становится вакциной. С помощью клеточной инженерии вирус сначала накапливают, а затем ослабляют — вот и получается прививочный материал. После вакцинации у привитого человека симптомов нет, а иммунный ответ такой же, как при инфекции», — подчеркнул эксперт.

Более 90 вакцин

В настоящее время в мире разрабатывается более 90 прививочных препаратов от COVID-19.

При этом не все создающие вакцину лаборатории придерживаются традиционного подхода — использования в качестве основы препарата целой вирусной клетки.

Так, в США ученые фармацевтических компаний Arcturus Therapeutics и Johnson & Johnson создают прививочный материал на базе лишь фрагмента вирусного белка, который быстрее, чем целая клетка вируса, вызывает иммунный ответ в виде вырабатывания организмом антител (белковые соединения плазмы крови, препятствующие размножению вируса, — «Газета.Ru»).

Представители американской фармацевтической компании Inovio Pharmaceuticals пошли еще дальше — для создания вакцины они решили использовать ДНК коронавируса. Ими был разработан препарат с большой концентрацией нуклеиновых кислот вируса — носителей его генетической информации. В данном случае именно гены возбудителя заболевания активируют защитные механизмы иммунитета. Вакцины такого же типа создают и ученые Имперского колледжа в Лондоне.

«Во-первых — эффективность, во-вторых — безопасность»

Разработка вакцины — процесс очень сложный и кропотливый, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» Феликс Ершов. По его словам, в нем задействована «целая армия специалистов» — фармакологи, вирусологи и технологи. И хотя сам период лабораторного создания вакцины недолгий – около трех месяцев, куда больше времени требуется на проведение ее испытаний. В регламенте ВОЗ прописаны три обязательных этапа тестирования и жесткие критерии прохождения проверки любой созданной вакцины.

«Вакцина должна обладать двумя свойствами — во-первых, эффективностью, во-вторых, безопасностью. И безопасность в свою очередь требует тщательной проверки. Поэтому в самую первую очередь идет испытание на клетках — подавляется ли вирус на этом уровне или нет», — объяснил медик.

Далее, по его словам, начинается тестирование препарата на животных — как правило, для этих целей используются мыши. Также, как рассказал «Газете.Ru» вирусолог, профессор РАН Александр Лукашев, после грызунов испытания проводят и на обезьянах, так как их организм наиболее близок к человеческому. Данный этап обычно занимает около двух месяцев.

«Потом начинается проверка на волонтерах, в ходе которой специалисты смотрят, как образуются антитела у людей», — сообщил Феликс Ершов. Для того чтобы понять, развился ли приобретенный иммунитет и есть ли побочные эффекты, может потребоваться от полугода, так как этот процесс также в свою очередь делится на несколько этапов.

На первой стадии вакцину испытывают на нескольких десятках здоровых добровольцев, затем привлекают несколько сотен человек и только потом тестируют препарат на тысячах — это необходимо для постепенного подтверждения его безопасности.

«К тому же вакцина не сразу срабатывает, она должна вызвать создание иммунного ответа на коронавирус, а на это требуется время», — пояснил эксперт.

«Справились за три месяца»

Тем не менее темпы разработки и выпуска вакцины от коронавируса серьезно форсируются. Так происходит не только из-за жизненной необходимости быстрого создания препарата от COVID-19, но и из-за мировой гонки — каждое государство хочет первым изобрести вакцину, способную остановить пандемию.

«Обычно весь процесс разработки вакцины занимает около года, но для медиков было постановление Минздрава о том, чтобы прохождение всех этапов происходило быстрей», — сообщил Ершов «Газете.Ru». В свою очередь Александр Лукашев уточнил, что время создания прививочного препарата от нового вируса (каким и является коронавирус) иногда достигает и двух лет.

Несмотря на то что с начала пандемии прошло лишь три месяца, о готовности вакцины заявили уже несколько стран — в их числе Россия, Китай, США, Германия Великобритания, Израиль и Турция. Сейчас они находятся на этапе тестирования препарата на людях и предполагают закончить испытания к лету.

При этом в России выпуск вакцины ожидается уже в конце мая, заметил Феликс Ершов.

«Фактически в России смогли справиться за три месяца, так как это был очень серьезный большой социальный заказ, который необходимо было быстро осуществить.Такое ускорение темпов стоит очень дорого — нужно было собрать людей, финансировать работу»,

— отметил медик в разговоре с «Газетой.Ru».

В связи с необходимостью хорошего финансирования для увеличения темпа разработки и тестирования вакцины от коронавируса Евросоюз начал марафон по сбору денег. Его первоначальная цель — 7,5 млрд евро. Кроме стран ЕС в акции принимают участие Великобритания, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия и Канада.

Скорость vs. качество

В то же время некоторые специалисты сомневаются в безопасности вакцины, созданной за столь короткое время. Так, Александр Лукашев уверен, что эффективно пройти все этапы тестирования за несколько месяцев просто невозможно.

«Например, есть испытания хронической токсичности, на которые требуется как минимум три месяца. Ученые же за это время каким-то образом успели провести все необходимые тестирования», — подчеркнул вирусолог в разговоре с «Газетой.Ru».

Он рассказал, что медики ранее уже сталкивались с неосторожным обращением с вакцинами. «Есть очень поучительный опыт создания вакцин от атипичной пневмонии SARS — ближайшего родственника нового коронавируса.

Всего разработали от нее 38 вакцин, которые до человека так и не дошли, но было достаточно времени, чтобы испытать их на животных. 28 из них вызвали в итоге иммунопатологию, то есть они делали течение заболевания еще более тяжелым из-за того, что ответ на инфекцию после вакцинации был не оптимальным»,

— напомнил Лукашев.

Он оговорился, что, безусловно, разработанные вакцины от COVID-19 будут больше спасать, нежели вредить, но, по его словам, их применение должно быть крайне осторожным.

«У меня больше надежд на более совершенные схемы лечения и новые препараты. Сейчас эту болезнь лечат уже намного лучше, чем два месяца назад, а уже через два-три месяца есть вероятность появления еще более эффективных лекарств», — добавил врач.

Гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России начнутся уже в первой половине мая — в них примут участие 60 добровольцев, среди которых есть и сами разработчики препарата. Ученые согласны испытать вакцину на себе, так как уверены в ее эффективности и безопасности, заявил Максютов телеканалу «Россия 1».

Кто получит вакцину первым?

Помимо безопасности вакцины, созданной в ускоренном режиме, вопросы вызывает и регламент массового прививания. «Нужно понимать, что первая партия препарата не может быть большой. Надо время, чтобы наладить поточные производства и поставлять его уже в промышленном масштабе», — подчеркнул Феликс Ершов.

При этом надеяться на то, что одна страна, создавшая вакцину, сможет обеспечить ею все остальные государства, глупо, заявила руководитель программы разработки вакцин Фонда Билла и Мелинды Гейтс Анита Заиди изданию The New York Times.

По ее словам, каждая страна будет думать в первую очередь о том, чтобы обеспечить достаточным количеством препарата своих граждан. «Нам понадобится много разных вакцин в разных государствах, чтобы пересечь мировую финишную черту», — предупредила эксперт.

В России же сначала прививку от коронавируса сделают врачам, сообщил Ершов «Газете.Ru». «При этом планируется, что миллионы доз вакцины, которые позволят провести массовое прививание, будут готовы только к концу года»,

— уточнил медик.

Он предположил, что это может привести к тому, что вакцина и вовсе потеряет свою актуальность. «Может случиться так, что коллективный иммунитет выработается еще до начала массовой вакцинации, потому что болезнь проделает свой цикл. Человечество, конечно же, не погибнет — это не та вирусная инфекция, которая убивает всех», — пояснил Ершов.

Эксперт рассказал, что в лечебном центре им. Пирогова уже у 35% врачей обнаружили антитела к коронавирусу. «Так называемая пассивная вакцинация (самостоятельное образование антител к вирусу, — «Газета.Ru») происходит уже прямо сейчас, поэтому вероятно, мир сможет справиться и без вакцины, хотя она и станет хорошим подспорьем», — заключил медик.