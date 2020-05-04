Зубами и ножами: как полицейские страдают от агрессии россиян

В Новороссийске между местным жителем и правоохранителям произошел конфликт — он якобы пошел за хлебом, когда к нему обратились стражи порядка. Об этом сообщили РИА «Новости» в ГУМВД по Краснодарскому краю.

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Накануне в одном из городских Telegram-каналов появилось видео, на кадрах которого видно, как полицейский на набережной Адмирала Серебрякова пытается остановить мужчину, однако тот отказывается и громко кричит в ответ, что вышел в магазин за хлебом и паспорта с собой не имеет. После этого новороссиец нецензурно обругал правоохранителей и скрылся.

«Это первого числа было. Материал зарегистрирован, но пока что дело не возбуждали», — отметили в пресс-службе регионального главка МВД. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

С 12 апреля Кубань перешла на режим самоизоляции, который продлится до 12 мая. Согласно действующим правилам, жителям края разрешено передвигаться по населенным пунктам в рамках «беспропускного окна» с 10.00 мск до 16.00 мск на личном автотранспорте для решения неотложных вопросов.

Также можно выходить в магазин и для получения медицинской помощи. В городах края работают карантинные посты, дежурят отряды самоконтроля, состоящие из сотрудников МВД, Росгвардии, казаков и общественников.

1 мая 2020 года похожий инцидент произошел и в подмосковном городе Озеры. Там 41-летний мужчина напал с ножом и ранил двоих полицейских. Отмечается, что они были не при исполнении обязанностей, однако сделали ему замечание из-за неправильного выгула собаки во время режима самоизоляции, передавал ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области уточнили, что мужчина был нетрезв. По информации правоохранителей, конфликт произошел после их просьбы убрать собаку — она пыталась их укусить.

Мужчина ранил полицейских в живот и грудь, они сейчас находятся в больнице. В итоге Следственный комитет завел дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия» — нарушителя арестовали, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

30 апреля чувашские полицейские также составили административные протоколы после конфликта в городском парке с двумя жительницами Чебоксар — они ударили и укусили сотрудников правоохранительных органов за замечание о нарушении режима самоизоляции.

В пресс-службе МВД в понедельник сообщили, что местная жительница после сделанного ей замечания стала кричать и оскорблять полицейских, ударила патрульного по лицу, а ее родственница укусила уполномоченного полиции УМВД по городу. У полицейского остались ссадины.

Режим самоизоляции для жителей республики предусматривает, что гражданам разрешено выходить из дома в случае крайней необходимости — обращения за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин или аптеку, для того, чтобы вынести мусор, выгулять собаку в пределах 100 м от дома, а также в случае выхода на работу или доставки продуктов для пожилых или заболевших родственников.

В результате в отношении женщины, спровоцировавшей конфликт, были составлены административные протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти или иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка». Материалы направлены в следственное управление СК РФ по Чувашии

Ранее в Махачкале произошел конфликт местного жителя с сотрудниками полиции — он подошел и сильно сжал силовика. Однако гражданин утверждает, что это было проявлением лучших чувств с его стороны.

По данным МВД, жителя Лакского района остановили, чтобы выяснить, куда он направляется во время режима самоизоляции. После этого мужчина начал возмущаться и скандалить. В какой-то момент он весьма грубо схватил одного из сотрудников полиции и приподнял его над землей.

В результате мужчина был задержан. В ходе допросов он заявил, что не оскорблял полицейских, а просто пытался объяснить одному из них, что тот не прав.

«Я подошел к нему и говорю, брат, не спорь… Я обнял его, не поднял, а обнял, чтобы продемонстрировать свою любовь, что он мой брат», — пояснил нарушитель.