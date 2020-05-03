Три волны: по какому сценарию развивается эпидемия в России

Главврач больницы в Коммунарке, которая принимает на лечение только заболевших коронавирусом, Денис Проценко считает, что развитие ситуации с коронавирусом в России вряд ли пойдет по итальянскому сценарию.

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Медик обратил внимание, что в Италии скорость развития эпидемии зависела от региона. Если на севере страны наблюдается «катастрофическая ситуация» с большим числом больных, множеством пациентов с тяжелым течением болезни, которые нуждаются в ИВЛ, то на юге на настолько критическое положение и смертность ниже.

«Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся», — сказал Проценко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

В то же время он отметил уникальность распространения коронавиурса в России. «У нас, наверное, уникальная история в том, что Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали [возможности] вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране», — отметил он.

В частности, он назвал ряд важных, по его мнению, мер, которые приняли власти столицы: режим самоизоляции, контроль на въезде, провизорные госпитали, а также тщательное наблюдение. Проценко предположил, что благодаря этому страна получила две-три недели для «перестроения».

Медик добавил, что у каждой страны свои особенности развития эпидемии, но все государства объединяет то, что вакцины против коронавируса еще нет, как и отсутствует быстрая диагностика заболевания и целенаправленная противовирусная терапия. Из-за этого никто не может с полной уверенностью назвать сроки окончания пандемии. «Классические эпидемии — они обычно по времени в три волны протекают, и по какому сценарию «потечем» мы, пока очень сложно сказать», — сказал он.

Распространение коронавируса охватило почти все страны мира. Заболевание начало передаваться от человека к человеку с конца декабря прошлого года. Первым эпицентром стал китайский мегаполис Ухань, до сих пор достоверно неизвестно, откуда появился вирус. За это время он был выявлен у более 3,5 млн человек, умерли почти 250 тыс., выздоровели более 1,1 млн человек по всему миру.

К настоящему времени Китай — одна из немногих стран, которая практически полностью победила коронавирус. Всего там было зарегистрировано почти 83 тыс. заболевших, из них большинство — более 77 тыс. вылечились, а 4,6 тыс. умерли. Таким образом, людей, который до сих пор болеют коронавирусом там осталось немногим больше 500 человек.

Другая ситуация наблюдается в Италии, где активное распространение заболевания началось в конце января и продолжается до сих пор.

Ежедневно там выявляется более чем по 1 тыс. новых случаев COVID-19, кроме того, ежедневно умирает от 150 до 500 человек. Всего к сегодняшнему дню там выявлено почти 211 тыс. заболевших, умерли свыше 28 тыс. человек.

Но самой пострадавшей страной остаются США, где зафиксировано более почти 1,2 млн больных коронавирусом, умерли почти 68 тыс. человек.

В России активно распространение коронавируса началось с конца февраля. Уже более месяца действует обязательный режим самоизоляции почти во всех регионах страны, а нерабочие дни ранее были продлены до 11 мая включительно. При этом в настоящее время наблюдается ежедневное увеличение прироста новых заболевших. Так, если накануне, 2 мая, было выявлено 9623 новых заболевших, то сегодня их количество равно 10633. Таким образом, всего зафиксировано более 134 тыс. больных COVID-19, умерли 1280 человек, выздоровели более 16 тыс.

В субботу, 2 мая, мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что ситуация с коронавирусом в России развивается по европейскому сценарию. «На мой взгляд, он уже невозможен, китайский вариант. Мы уже работаем по европейскому варианту», — отметил градоначальник в интервью к фильму Наили Аскер-заде «Опасный вирус».

Собянин объяснил, что в Китае вспышка происходила, в основном, в одном городе, и ее удалось локализовать. После того, как в главном очаге распространения вируса ликвидировали заболевание, эпидемия в Китае закончилась. В Европе ситуация с коронавирусом развивалась по более сложному сценарию, считает Собянин, так как там вспышки COVID-19 выявили во множестве городов и стран.

Глава Москвы отметил, что власти надеялись на китайский сценарий развития болезни, но в Россию въехало достаточно много граждан, которые пребывали в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. По его словам, за последние месяц-полтора в страну вернулись более миллиона человек.