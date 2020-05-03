Превысили 3,5 млн: COVID-19 бьет рекорды

За прошедшие сутки в России было зафиксировано 10 633 новых инфицированных коронавирусом COVID-19 в 85 регионах – это рекордный показатель. У половины из них не наблюдалось клинических проявлений болезни. Всего в России было зарегистрировано 134 877 случаев COVID-19.

Реклама

В Москве также был побит рекорд по числу заболевших за сутки – 5 948 человек. Более 84% новых заболевших — младше 65 лет, сообщает правительственный штаб по ликвидации коронавирусной угрозы.

Помимо этого, за минувшие сутки по всей стране умерло 58 пациентов, за весь период наблюдений за пандемией в России от коронавируса скончались 1 280 человек.

Стоит отметить, что в Москве выздоровело ещё 655 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 655 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7 029», — сообщила вице-мэр.

Всего в мире на полдень 3 мая было зафиксировано 3 500 260 случаев заболевания COVID-19 и 245 007 смертей. США с показателем в 1 160 840 инфицированных и 67 448 погибших в несколько раз опережают любую из стран.

При этом в Нью-Йорке власти выявили у 19,9% жителей антитела к коронавирусу, заявил губернатор штата Эндрю Куомо, ссылаясь на данные тестов.

В Испании же начинают постепенно ослабляться карантинные меры, которые считались самыми жесткими в Европе. Так, уже со 2 мая люди могут свободно заниматься спортом на улице. Однако отправляться на пробежку или велопрогулку они должны строго в свою смену, сообщает газета The New York Times.

Согласно решению правительства, все население будет разделено по возрастным группам, которым будет выделяться определенный отрезок времени на занятия спортом. Такие меры будут предусмотрены для того, чтобы избежать столпотворения на улицах.

Первую смену — с 6:00 до 10:00 – получили граждане старше 14 лет. Вечером они также могут выходить на часовые прогулки в период с 20:00 до 23:00 по местному времени. У старшего поколения время прогулок начинается с 10:00 и длится до 12:00. Вечером они могут находиться на улице с 19:00 до 20:00.

Многие граждане не стали терять времени и немедленно отправились на улицы, куда практически не выходили с 14 марта.

С 4 мая меры общенационального карантина начнет ослаблять и Италия, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции в Facebook.

«Мы должны гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности.

С 4 мая сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, в том числе между регионами, однако возможно воссоединение семей», — заявил Конте.

В первую очередь для посещения откроются парки и сады, однако гулять там можно будет только в семейном кругу. Возобновить свои тренировки также смогут спортсмены, которые представляют интересы Италии на международных соревнованиях.

«С 4 мая будет возобновлено производство и работы на строительных площадках, а также торговля оптом во всех секторах», — уточнил премьер.

Магазины розничной торговли и музеи откроются 18 мая. Салоны красоты, парикмахерские, а также бары и рестораны начнут работать с 1 июня. С 4 мая можно будет также проводить траурные церемонии в традиционном порядке, однако присутствовать на них смогут не более 15 человек. Все должны соблюдать дистанцию даже внутри семей, уверен Конте.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что смягчение мер против распространения COVID-19 может произойти к середине мая, если снизится нагрузка на здравоохранение и у столицы появится запас прочности для того, чтобы оказывать гражданам качественную медицинскую помощь.

К борьбе с коронавирусом в России вскоре присоединятся студенты-медики со всей страны — Минздрав страны освободил их от занятий, чтобы в мае они помогали в лечении заболевших COVID-19. Работать с инфицированными будут только те, кто на это согласится — студенты с противопоказаниями или просто не желающие связываться с COVID-19 могут отказаться от такой практики, но будут обязаны отработать в «чистых зонах».