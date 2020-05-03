Не там ищут: Пушков ответил Киеву по делу о пожаре в Одессе

Киев пытается сбросить с себя ответственность за гибель 48 противников «майдана» при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года тем, что указывает на нежелание России помочь этому расследованию, – пояснил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.

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«МИД Украины обвиняет Россию (?!) в нежелании выявить виновных Одесской резни. Клуб лицемеров! Россия — единственная страна, которая осудила резню на всех международных площадках. Не там «ищут». Виновных надо искать среди авторов расстрела на Майдане и в киевских кабинетах времён [экс-президента Украины Петра] Порошенко», — написал в Twitter российский сенатор.

Накануне МИД Украины обвинил в «лицемерии российскую пропаганду, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти». Киев заявил, что трагедия в Одессе была одним из этапов дестабилизации Украины.

«Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего замначальника ГУВД Одесской области Дмитрия Фучеджу, но и, по имеющейся информации, предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции», — заявил Киев.

При этом в тот же день Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев эффективно и справедливо расследовать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года.

В организации заявили, что офис Генерального прокурора должен рассмотреть возможность передачи руководящей роли в расследовании от Главного управления Национальной полиции в Одесской области в Главное следственное управление Национальной полиции.

Там также отметили, что в целях обеспечения судебных разбирательств без задержек, судам необходимо информировать всех пострадавших, которые являются участниками процессов, либо возвращать обвинительные акты прокурорам для исключения из них пострадавших, которых нет возможности известить о судебных заседаниях.

Кроме того, в ООН считают, что международному сообществу следует рассмотреть возможность предоставления международной правовой помощи в расследованиях, проводимых украинскими правоохранительными органами относительно ответственности подозреваемых за события 2 мая 2014 года в случае, если запросы об экстрадиции подозреваемых не могут быть удовлетворены.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что эти обвинения Киева в сторону Москвы сделаны только с одной целью: запутать след к настоящим виновным в той трагедии, а также скрыть беспомощность украинских властей в расследовании, передает НСН.

«Представьте миру данные объективного расследования, представьте виновных в гибели людей — и тогда можно будет хоть что-то обсуждать. А сегодня Киев пытается переложить все с больной головы на здоровую. Уверен, что никто, в том числе и Европа, не отреагирует на заявление украинского МИД», — выразил убеждение парламентарий.

В декабре прошлого года в МИД РФ выразили солидарность с ООН и в части уверенности в недопустимости попытки властей Украины прекратить полное, всестороннее и объективное следствие по делу о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе.

Помимо этого в МИД России выразили недоумение обвинениями со стороны ООН сотрудников ФСБ в якобы жестоком обращении с украинскими гражданами и призвали международные организации руководствоваться объективными фактами.

В мае 2019 года мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что Украина неэффективно ведет расследование уголовного дела о пожаре в Доме профсоюзов в Одессе.

«Расследование полиции относительно массовых беспорядков было избирательным и предвзятым. Пять из шести убийств в центре Одессы 2 мая 2014 года до сих пор не расследованы. Также не расследована гибель 48 человек во время пожара в Доме профсоюзов», — заявила глава миссии Фиона Фрейзер.

По ее словам, неэффективность расследования и отсутствие ответственности отображает несовершенство правосудия Украины, а ряд активистов систематически срывают судебные заседания по делу о трагедии 2 мая.