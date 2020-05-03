Заставляли «исчезать» ученых: Китай обвинили в сокрытии эпидемии

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS — «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).

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В документе, полученном изданием The Daily Telegraph, говорится, что, ставя «под угрозу другие страны», китайское правительство скрывало новости о вирусе, заставляя молчать или «исчезать» докторов, которые высказывались об инфекции, уничтожая доказательства ее наличия и отказываясь предоставлять образцы вируса международным ученым, которые работали над созданием вакцины.

В то время как спецслужбы расследуют, не попал ли вирус случайно из лаборатории в Ухане во внешний мир, группа ученых под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии фигурирует в досье в качестве возможных создателей нынешнего коронавируса.

Ключевые фигуры этой команды были либо обучены, либо работали в Австралийской лаборатории здоровья животных CSIRO, где они проводили фундаментальные исследования смертельных патогенов у живых летучих мышей, включая SARS, в рамках продолжающегося партнерства. между CSIRO и Китайской академией наук.

Это партнерство продолжается и по сей день – как указывается в сообщениях на сайте Уханьского института вирусологии, несмотря на опасения, что данные исследования являются слишком рискованными.

Двумя днями ранее разведка США заявила о многочисленных попытках кибершпионов из разных стран совершить атаки на американские медицинские центры, чтобы получить информацию о разработке вакцины от COVID-19, передает BBC.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности [National Counterintelligence and Security Center, NCSC] США Билл Эванина заявил о том, что исследовательские организации, которые могут стать жертвами атак, были уведомлены о возможных рисках. Спецслужбы Великобритании также подтвердили, что зафиксировали кибершпионскую активность.

На текущий момент многие страны мира заняты созданием эффективной вакцины от нового коронавируса. В этом совместном проекте принимают участие ученые, частные компании и правительственные организации. Их работа активно оберегается отечественными спецслужбами, в то время как иностранные шпионы пытаются проникнуть во внутренние системы, чтобы узнать хоть какую-то информацию о разработке.

«Мы можем с уверенностью заявить, что иностранная разведка, включая Коммунистическую партию Китая, попытается завладеть тем, чего мы здесь достигли», — заявил Эванина.

При этом та страна, которая первой создаст эффективную вакцину, может рассчитывать на то, что именно ее граждане первыми получат необходимые образцы.

«В сегодняшней ситуации нет ничего более ценного и важного, чем результаты биомедицинских исследований, которые могут помочь в создании вакцины от коронавируса», — сообщил директор NCSC.

В середине апреля представитель ФБР заявил о попытках взлома систем организаций, занимающихся исследованиями COVID-19. По словам заместителя помощника директора Федерального бюро расследований США Тони Угорец, биомедицинские данные давно являются «приоритетом для кибершпионажа», а нынешние организации, работающие над поиском лекарства и вакцины от коронавируса, стали «главными мишенями».

В том же месяце помощник генерального прокурора по национальной безопасности США Джон Демерс заявил о том, что «было бы глупо» не верить в то, что Китай попытается украсть любые данные с подробностями о разработке вакцины.

Стоит также отметить, что, несмотря на запросы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), они не получили от Китая приглашения поучаствовать в изучении истоков коронавирусной инфекции, сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа.

«Мы знаем, что ведется определенное национальное расследование, но на этом этапе мы не были приглашены принять в нем участие. ВОЗ делает запросы в [государственный] комитет по делам здравоохранения и к властям. Истоки вируса очень важны, взаимодействие между животным и человеком очень важно и должно быть изучено», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что специалистам важно знать как можно больше, чтобы предотвратить повторное возникновение пандемии. На основе всех имеющихся данных ВОЗ пришла к выводу, что вирус имеет животное происхождение, а не был создан человеком.

В то же время Галеа обратил внимание, что у экспертов организации со штаб-квартирой в Женеве нет доступа в лаборатории в Ухане. «Записи из лабораторного журнала должны были бы быть частью любого полноценного доклада, любого полноценного изучения истоков [вируса]», — констатировал эксперт.