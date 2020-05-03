Следите за едой: в РАН назвали пути заражения COVID-19

Профилактика коронавируса COVID-19 в домашних условиях сейчас на фоне всемирной пандемии должна заключаться не только в личной гигиене, но и термической обработке воды и продуктов питания — рассказал руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

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По его словам, коронавирус может заразить человека не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник, передает НСН.

«Температурная обработка убивает вирусы. Поэтому необходимо кипятить воду, не пить из сомнительных источников. Вода должна быть гарантированно очищенной — кипячением или фильтрованием. Самый сложный вопрос – с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности проводить термальную обработку», — пояснил специалист.

Нельзя исключать ни один из возможных путей передачи коронавируса, в том числе попадание вируса с едой и водой, при условии, что известно о его передаче воздушно-капельным путем и при контакте. Об этом сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

«[Возможность распространения вируса] с продуктами питания или с водой — вопрос дискутабельный. Но вместе с тем абсолютно исключить этот путь сегодня никто из коллег не берется», — обратила внимание глава ведомства.

При этом она напомнила про точно установленные способы передачи коронавируса.

«Во-первых, это воздушно-капельный путь — человек чихает, кашляет, и вирус выделяется с мелкими капельками в воздух. Мы вдохнули, мы были рядом. Он передается контактным путем, то есть это через грязные предметы, через грязную посуду [при том, что она может быть на вид чистой]», — сказала Попова.

То же самое и при передаче вируса через поверхности.

«Почему мы говорим, надо протирать, наши гаджеты — дай я позвоню — пожалуйста, ручку дай — пожалуйста, карандаш — пожалуйста. Вот этот контакт. И потом, конечно же, лицо, ну не трогайте лицо руками», — напомнила главный санитарный врач.

В то же время глава Роспотребнадзора отметила, что вирус, согласно исследованиям, может сохраняться на поверхности до трех суток.

«Но то, что вирус на предметах сохраняется достаточно долго, до 72 часов, как говорят наши коллеги, которые проводили эти исследования, пока мы принимаем это как нужное нам знание. В домашних бытовых условиях избавиться о вируса можно чем-то горячим, или что-то мы кипятим, проглаживание — давно известный способ», — рассказала Анна Попова.

Витамин D также может играть важную роль в предотвращении смерти от коронавируса SARS-COV-2, считают исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Об этом они рассказали в статье, опубликованной на сервисе препринтов Research Square.

Основная функция витамина D — обеспечение всасывания кальция и фосфора из продуктов питания в тонкой кишке. Страны с низкой инсоляцией (облучением прямыми солнечными лучами), в том числе и Россию, врачи и ученые относят к группам риска нехватки витамина D.

Исследователи проанализировали данные о 20 странах, в том числе России, Белоруссии и Украине, опубликованных в 2019 году, а затем сравнили их с долей смертей от COVID-19. Оказалось, что, чем выше дефицит витамина D в популяции, тем больше и доля смертей.

«Наиболее уязвимая группа населения для COVID-19 — та, у которой наибольший дефицит витамина D», — сообщают ученые.

От расположения страны дефицит витамина D зависел мало. Так, в Исландии у трети обследованных его уровень был ниже 50 нмоль/л, что говорило о недостаточном количестве. В Швейцарии таковых было более половины. Почти повсеместная недостаточность наблюдалась в Польше и Эстонии.

Однако лучше всего дела обстояли тоже в северных странах — в Финляндии, Швеции, Норвегии. Также выраженная недостаточность потребления была замечена в Греции, Испании, Италии.

Россия оказалась одной из стран с наиболее заметной недостаточностью потребления витамина D — в некоторых группах населения, особенно среди пожилых пациентов, выраженный дефицит (менее 30 нмоль/л) наблюдался более чем в половине случаев.

Такие результаты неудивительны, отмечают исследователи — более ранние работы показывают, что нормальный уровень витамина D (50-125 нмоль/л) снижает риск развития респираторных заболеваний, в том числе гриппа и туберкулеза.

Наиболее низкие уровни витамина D наблюдаются у пожилых людей, которые и так находятся в группе риска. Исследователи предлагают им принимать препараты с витамином D, чтобы повысить его уровень в организме и, возможно, снизить риски.