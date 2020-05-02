Рост смертности: в Москве скончались еще 34 пациента с COVID-19

В московском оперштабе сообщили о 34 умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом. Отмечается, что это количество за сутки.

Реклама

«За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 46,6% не имели клинических проявлений болезни», — сообщили в субботу, 2 мая в опертабе Москвы. С 1 по 2 мая было зафиксировано 57 летальных исходов, а 1793 человека полностью выздоровели по всей России.

Из почти 10 тыс. новых случаев коронавируса 5358 приходится на Москву. Так, более половины новых столичных инфицированных младше 45 лет: 7% дети, 43% люди в возрасте от 18 до 45 лет. 15% новых пациентов старше 66 лет, остальные 35% — от 46 до 65 лет.

Столица является самым пострадавшим российским регионом. Всего здесь выявлено 62 658 человек, у которых тест на коронавирус дал положительный результат. За все время выздоровели 6374 человека.

Как отмечают столичные власти, в последние дни увеличивается количество подтвержденных тестов на коронавирус.

«При этом число госпитализаций остается на прежнем уровне — около 1700 пациентов в день. Отсутствие роста госпитализаций говорит о том, что вирус удается обнаружить на ранних стадиях и не допустить ухудшения состояния», — утверждают в оперштабе.

В то же время в два раза увеличилось количество проводимых в Москве исследований на выявление инфекции в организме человека: «силами всех лабораторий проводится более 40 тыс. анализов в день».

«В Москве выросло число референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус: сегодня их уже 14. Скорость подтверждения положительных результатов увеличилась в несколько раз, чем и обосновано увеличение роста заболевших», — заверяют в московском оперштабе.

С 25 апреля в столице стали проводить экспресс-тесты на иммуноглобулин. Таким образом медики проверяют наличие у человека антител к вирусу. С тех пор сделано более 175 тыс. экспресс-тестов. «Тестами охвачены пациенты поликлиник и больниц Москвы, включая некоронавирусные стационары. У пациентов с положительным результатом (то есть потенциально инфицированных) дополнительно брался мазок для проведения ПЦР-диагностики», — отметили специалисты по борьбе с коронавирусом в регионе.

По их словам, такой способ позволяет «быстро выявлять бессимптомных заболевших и принимать меры». При этом количество инфицированных, у которых не проявляются симптомы, с каждым днем становится все больше и в настоящее время составляет около 50%.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За все время из-за заболевания умерли 1256 пациентов, по всей стране выздоровели 15 013 человек.

Оперштаб напоминает, что «до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции». В Москве он был введен с конца марта и предполагает сокращение количества выходов из дома. Квартиру можно покинуть только в определенных случаях: сходить за продуктами, в зоомагазин, салон связи, банк или на работу. Кроме того, разрешается выходить из дома, чтобы выкинуть мусор и выгулять собаку в пределах 100 м от места жительства. Для поездок по городу предусмотрен специальный цифровой пропуск, проверка которого в период майских праздников усилена.

По словам министра правительства Москвы, начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова, правоохранители уже выписали более 30 тыс. штрафов за нарушение режима самоизоляции. Например, штраф за проезд в общественном транспорте без пропуска составляет 5 тыс. рублей, за нарушение социальной дистанции — от 1 до 30 тыс. рублей.

«Несмотря на очевидный риск заражения, москвичи продолжают нарушать режим повышенной готовности и выходить на прогулки с детьми, пробежки, встречи с друзьями. Хочу еще раз напомнить москвичам, что любой выход из дома — это риск», — сказал он в комментарии РИА «Новости». Он обратил внимание, что вирус опасен потому, что может существовать в организме человека без каких-либо симптомов или «маскироваться» под ОРВИ.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, все деньги, полученные от граждан, оплативших штрафы, пойдут на борьбу с коронавирусом.

«Все средства, которые будут поступать от штрафов, — не только от автоматических, но вообще любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, — они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину», — заверил градоначальник.