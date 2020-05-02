«Чувство свободы»: как в Европе смягчают карантин

В Испании начинают постепенно ослабляться карантинные меры, которые считались самыми жесткими в Европе. Так, уже со 2 мая люди могут свободно заниматься спортом на улице. Однако отправляться на пробежку или велопрогулку они должны строго в свою смену, сообщает газета The New York Times.

Согласно решению правительства, все население будет разделено по возрастным группам, которым будет выделяться определенный отрезок времени на занятия спортом. Такие меры будут предусмотрены для того, чтобы избежать столпотворения на улицах.

Первую смену — с 6:00 до 10:00 – получили граждане старше 14 лет. Вечером они также могут выходить на часовые прогулки в период с 20:00 до 23:00 по местному времени. У старшего поколения время прогулок начинается с 10:00 и длится до 12:00. Вечером они могут находиться на улице с 19:00 до 20:00.

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Многие граждане не стали терять времени и немедленно отправились на улицы, куда практически не выходили с 14 марта.

«Пробежка подарила мне огромное чувство свободы, — заявила NYT студентка София Корреа, которая устроила пробежку по центру Мадрида. – Остается только надеяться, что после этих послаблений число заболевших не вырастет вновь».

Заряд эмоций местные жители теперь получают и от обычных встреч на улице. «Я наслаждался моей прогулкой вдвойне, так как видел счастливые лица людей, приветствовавших друг друга на улицах, как в былые времена, — отметил местный житель Пабло Мартинес, который вышел позаниматься спортивной ходьбой. – Это дарит надежду на то, что скоро все наладится. В том числе и в сфере бизнеса».

По словам Мартинеса, в этом месяце он планирует восстановить работу своего массажного салона, который закрылся в середине марта из-за карантина. Тогда же были уволены 50 его сотрудников. «Основная задача теперь заключается в том, чтобы выяснить, как быстро бизнес вернется в нормальное русло», — сказал он.

В знак того, что распространение коронавируса действительно идет на убыль, в минувшую пятницу в Мадриде уже закрыли временную больницу, которая была оборудована в крупнейшем выставочном центре города для лечения пациентов с COVID-19.

Тем не менее, терять бдительность жителям Испании нельзя, предупреждает премьер-министр страны Педро Санчес в Twitter.

«Мы делаем новый шаг в ослаблении самоизоляции, но делать это нужно с осторожностью и ответственностью. Вирус все еще есть, поэтому мы должны строго следовать рекомендациям по гигиене и социальному дистанцированию», — написал он. Правительство также попросило население носить маски в общественных местах и транспорте в обязательном порядке.

Ранее премьер-министр уже объявил о наступлении «нулевой фазы» в процессе ослабления карантинных мер. Так, с 4 мая для ограниченного посещения откроются некоторые магазины, куда нужно будет записываться предварительно. Отдельные рестораны также будут обслуживать ограниченное количество посетителей только на вынос.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся в результате COVID-19 в Испании за минувшие сутки составило 518 человек, скончались 268 пациентов.

Ранее стало известно, что с 4 мая меры общенационального карантина начнет ослаблять и Италия, где, согласно сводке ВОЗ, зарегистрировано 1872 случая заражения за последние сутки и 285 смертей. Об этом сообщил премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции в Facebook.

«Мы должны гарантировать возобновление жизни, но с полным осознанием ответственности. С 4 мая сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, в том числе между регионами, однако возможно воссоединение семей», — заявил Конте.

В первую очередь для посещения откроются парки и сады, однако гулять там можно будет только в семейном кругу. Возобновить свои тренировки также смогут спортсмены, которые представляют интересы Италии на международных соревнованиях.

«С 4 мая будет возобновлено производство и работы на строительных площадках, а также торговля оптом во всех секторах», — уточнил премьер.

Магазины розничной торговли и музеи откроются 18 мая. Салоны красоты, парикмахерские, а также бары и рестораны начнут работать с 1 июня. С 4 мая можно будет также проводить траурные церемонии в традиционном порядке, однако присутствовать на них смогут не более 15 человек. Все должны соблюдать дистанцию даже внутри семей, уверен Конте.

Другие европейские страны также уже объявили о предварительном смягчении ограничений. В Литве, где за сутки заразились 10 человек, разрешили открывать кафе, салоны красоты и музеи при соблюдении установленных мер профилактики заражений. В кафе, например, столики должны быть расставлены на расстоянии двух метров друг от друга, а сидеть за ними могут не более двух человек. В культурные, развлекательные и спортивные учреждения также можно заходить только по двое.

Постепенно возвращаться к нормальной жизни начнут и жители Эквадора, заявил президент страны Ленин Морено. За сутки в стране зарегистрировано 259 новых пациентов, скончались 17.

«4 мая начнется новая фаза борьбы с коронавирусом. Однако это не значит, что санитарно-эпидемиологическая ЧС позади», — подчеркнул глава государства.

Там в разных районах страны будут действовать уровни опасности в соответствии с эпидемиологической обстановкой: красный, желтый и зеленый. В зависимости от этого будут вводить послабления. При наилучшем раскладе государственные и коммерческие учреждения смогут работать на 70%, а в дополнение к открытию торговли жителям также разрешат свободно перемещаться.

Ожидают ослабления мер изоляции и в Великобритании, где за прошедшие сутки зафиксировано 6 032 больных, скончались 674. Решение властей должен озвучить премьер-министр Борис Джонсон после возвращения на Даунинг-стрит, предполагает газета Telegraph.

«7 мая — день, когда правительство по закону обязано пересмотреть карантинные меры, но если Борис хочет изменить ограничения раньше этого срока или хотя бы сообщить о чем-то, он может сделать это и раньше», — сообщил газете источник, близкий к Джонсону.