Собянин: в Москве коронавирусом заболело 2% горожан

Москва достигла высокого результата в борьбе с коронавирусом COVID-19 благодаря максимально широкому тестированию всех групп населения и своевременной изоляции инфицированных, рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

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По его словам, мощнейшую поддержку властям и госорганам по сдерживанию пандемии оказали жители Москвы — они выполняли все рекомендуемые мероприятия по дезинфекции и придерживались соблюдения режима самоизоляции.

«Нам удалось почти в 2 раза увеличить выявляемость инфекции. По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией», — подчеркнул мэр столицы.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 9623 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает правительственный Штаб по борьбе с пандемией. Из всего количества инфицированных 46,6% не имели клинических проявлений болезни.

Также зафиксировано 57 летальных исходов. Рекорд по числу заболевших держит Москва — 5358 за сутки. В остальных регионах этот показатель не превышает 1000 человек. В целом на полдень, 2 мая, в России с начала ведения статистики по пандемии зафиксировано 124 054 случаев заражения и 1 222 смертей. Выздоровело 15 013 человек.

В Москве выздоровело ещё 608 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших увеличивается с каждым днём. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело ещё 608 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 6374» — сообщила вице-мэр.

В мире зафиксировано 3 414 872 зараженных COVID-19 и 239 741 смертей.

В США 1 131 492 зарегистрировано инфицированных и 65 776 погибших. Другие страны мира идут после Соединенных Штатов с пятикратным отставанием по заболевшим, однако процент смертей в Бельгии, Великобритании, Венгрии, Италии, Испании, Нидерландах, Швеции и Франции гораздо выше.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что созданные в Евросоюзе вакцины от коронавирусной инфекции будут доступны по всему миру. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом она добавила, что ФРГ берет на себя эту ответственность. По словам политика, в настоящее время на разработку вакцины требуется €8 млрд. Она заверила, что Германия «внесет значительный финансовый вклад».

Немецкий лидер отметила, что работы по созданию вакцины финансируют не только правительственные структуры, но и частные фонды. Меркель добавила, что ФРГ также рассчитывает на тесное сотрудничество с ВОЗ, которая играет ключевую роль в этом вопросе.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о первом этапе снятия ограничений режима самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. Слова главного санитарного врача РФ приводит ТАСС.

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми», — сообщила Попова.

При этом, добавила глава ведомства, это возможно только при соблюдении социальной дистанции. Она заявила, что в течение эпидемического процесса есть изменения, вселяющие надежды.

Темпы прироста зараженных коронавирусом снижаются, однако говорить о преодолении пика пока что рано. Попова подчеркнула, что зависеть сроки окончания эпидемии будут от четкости выполнения гражданами требований специалистов.

Режим всеобщей самоизоляции действует в Москве, как и в ряде других российских регионов, с 30 марта. Жителям разрешается выходить на улицу только в определенных случаях. Горожане могут сходить за продуктами в ближайший магазин, супермаркет или на рынок. Можно также покинуть квартиру, чтобы посетить зоомагазин, аптеку, банк или салон связи.

Кроме того, можно выйти на улицу для обращения за медицинской помощью, выгула собаки в пределах 100 метров от места проживания, для посещения работы (если есть справка от работодателя) и чтобы выбросить мусор.