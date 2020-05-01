Защита от коронавируса: в Подмосковье вводят масочный режим

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе обязательного масочного режима в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Реклама

В соответствии с документом, с 1 по 11 мая жителям Подмосковья строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы. Маски нужно надевать при посещении магазинов, поездок на общественном транспорте, включая такси, и на всех предприятиях и также в медицинских организациях.

А с 12 мая ношение масок или респираторов в общественных местах будет для жителей Московской области обязательным.

«Министерству инвестиций, промышленности и науки Подмосковья поручено обеспечить производство и поставку масок и иных средств защиты органов дыхания в ГБУ МО «Мособлмедсервис», а также оказывать содействие аптекам в их приобретении», — указывается в постановлении.

Проверкой наличия масок в аптеках будет заниматься управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«На период майских праздников в Московской области усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции. Жителям нужно находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости», — сообщается на сайте правительства.

Андрей Воробьев признал, что всем россиянам самоизоляция «прилично надоела», но подчеркнул, что без этой меры победа над COVID-19 невозможна.

«Изоляция в последние дни начала давать первые робкие результаты.

В прошлый раз я говорил, что каждый день мы исчисляем рост двузначными цифрами — 15, 17, до 20% доходило, то сейчас мы видим динамику на уровне 5-6%. Но проблема в том, что можно пойти как наверх — а это значит болезни и смерти — или вниз, это наша цель», — детализировал чиновник.

За работу с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, врачам в Подмосковье предусмотрены выплаты стимулирующего характера за счет средств бюджетов региона и России, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Постановлением правительства Московской области <…> предусмотрены выплаты стимулирующего характера медицинскому персоналу <…> за фактически отработанное время из расчета на одну ставку, в следующих размерах: врачам – 50 тысяч рублей; среднему медицинскому персоналу – 30 тысяч рублей; младшему медицинскому персоналу – 10 тысяч рублей», — отмечают в пресс-службе.

Данные выплаты получают медработники, которые оказывают медицинскую помощь с 14 февраля пациентам с подтвержденным коронавирусом, внебольничной пневмонией, с признаками острой ОРВИ, а также обеспечивают наблюдение за пациентами с подозрением на COVID-19 и за теми, кто находится в карантине на дому.

Также региональные выплаты получают медицинские работники, имеющие риски инфицирования коронавирусом на рабочих местах (приемное отделение, рентгенологические отделения, буфетчики, уборщицы и другие).

Федеральные выплаты предусмотрены за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь тем, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция, а также лицам из групп риска.

За счет средств федерального бюджета доплата устанавливается в процентном отношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности региона за девять месяцев 2019 года (от 47 106 рублей).

Федеральная выплата для работников скорой помощи и поликлиник: врачи (80%) — 37 684,4 рубля, средний медперсонал (40%) — 18 842,4 рубля, фельдшер по приему вызовов (20%) — 9 421,2 рубля. Для работников стационаров выплаты будут составлять: врачам (100%) — 47 106 рублей, среднему медицинскому персоналу (50%) — 23 553 рубля, младшему медперсоналу (30%) — 14 131,8 рубля.

Выплата входит в состав зарплаты за фактически отработанное время из расчета месячной нормы часов на одну занятую ставку. Кроме того, постановлением правительства РФ установлена дополнительная выплата медикам, работающим с COVID-19, с 1 апреля.

Для врачей стационаров она составляет 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала — 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей, для врачей скорой помощи — 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала и водителей скорой помощи — по 25 тысяч рублей.

Выплаты начисляются из расчета месячной нормы часов на одну занятую ставку, но не более указанной выплаты, по стационару и скорой помощи — за непосредственное лечение коронавирусных больных с даты начала оказания медицинской помощи.