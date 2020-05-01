Дыхнул без маски: истории зверских избиений на фоне пандемии

Гражданина Бангладеш избили в московском магазине из-за того, что на нем не было медицинской маски. Об этом сообщает газета «МК».

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По предварительным данным, 29 апреля 47-летний иностранец пришел в магазин на улице Крылатские Холмы — там он встал в очередь на кассу за другим покупателем. Внезапно тот развернулся и ударил бангладешца кулаком по голове.

Незнакомец продолжил бить упавшего мужчину ногами, крича, что тот дыхнул на него без медицинской маски, что и стало причиной избиения. Позже бангладешцу удалось убежать из магазина — он обратился в правоохранительные органы с заявлением на нападавшего.

Еще одно избиение на фоне пандемии коронавируса произошло в столице. 24 апреля стало известно о том, что водитель «Яндекс.Такси» применил силу в отношении пассажирки за то, что у нее не работал цифровой пропуск, сообщал Telegram-канал «112» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Когда не удалось считать QR-код севшей в машину москвички, таксист разозлился, вытащил девушку из машины и стал избивать. После этого она попыталась вернуться в автомобиль — возможно, для того, чтобы забрать вещи — но водитель уехал. Все это было записано камерами наблюдения на видео, которое позже было опубликовано в сети.

После того, как ролик распространился по СМИ и соцсетям, Департамент транспорта Москвы потребовал от «Яндекс.Такси» разъяснений. Там, в свою очередь, сообщили, что они не имеют никакого отношения к этому водителю. «Насколько нам известно, девушка вызвала такси через другой онлайн-сервис. Мы обеспокоены этим инцидентом», — сообщали «Газете.Ru» в компании.

Сам таксист утверждает, что пассажирка первая начала проявлять агрессию — более того, она угрожала ему убийством. «Я был вынужден удалить пассажира из салона единственно возможным в тот момент способом — взяв ее за воротник и вытащив на улицу. Однако пассажир на этом не успокоился и продолжал рваться к автомобилю, нанося удары по кузову и применяя ко мне физическую силу — пытаясь пальцами вцепиться мне в лицо», — пояснил водитель Telegram-каналу Life Shot.

Тем не менее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства инцидента, а также начать процессуальную проверку, если на то будут основания.

Неделей ранее, 16 апреля, нападение было совершено на бригаду медиков из Костромы, сообщал местный портал K1news.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, инцидент произошел в Заволжском районе — туда медики приехали, чтобы взять у одного из жителей анализ на COVID-19. Экипировка фельдшеров привлекла внимание нескольких мужчин — неизвестные набросились на работников здравоохранения с требованием назвать квартиру, где живут инфицированные.

Пострадавшим удалось запереться в карете скорой помощи, но костромичи не отступали, нанося удары по автомобилю и пытаясь открыть дверь. В итоге водитель надавил на газ, и фельдшеры уехали с места происшествия.

Николай Гирин, главврач Костромского противотуберкулезного диспансера, откуда и выехала эта бригада, рассказал, что его сотрудники уже в третий раз сталкиваются с агрессией местных жителей. «Не совсем понятны мотивы этих людей. Для чего им адреса? Для того, чтобы облить дверь «зараженного» эпоксидкой? Устроить суд Линча? Впрочем, людей можно понять: они боятся. А страх и непонимание рождает агрессию», — заявил медик K1news.ru.

Еще одного госслужащего избили 13 апреля в Одесской области. Там житель города Беляевка набросился на патрульного полицейского за то, что тот сделал ему замечание из-за отсутствия маски, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

По данным ведомства, 23-летний гражданин несколько раз ударил правоохранителя в лицо. В итоге силовика увезли в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Давать объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения нападавший отказался.

Против него возбудили дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Суд избрал для одессита меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.