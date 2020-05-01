Первый этап: с чего начнут отмену карантина

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о первом этапе снятия ограничений режима самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. Слова главного санитарного врача РФ приводит ТАСС.

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми», – сообщила она в интервью агентству.

При этом, добавила Попова, это возможно только при соблюдении социальной дистанции.

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Она заявила, что в течение эпидемического процесса есть изменения, вселяющие надежды. Темпы прироста зараженных коронавирусом снижаются, однако говорить о преодолении пика пока что рано. Попова подчеркнула, что зависеть сроки окончания эпидемии будут от четкости выполнения гражданами требований специалистов.

«У нас увеличивается количество случаев. Это неизбежно при таком объеме инфекционных больных в популяции. Но на сегодняшний день очень важно, чтобы это количество не возрастало, темп прироста не увеличивался. Сегодня нам удалось избежать взрывного роста», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что сейчас власти страны принимают все меры для остановки и замедления распространения коронавируса внутри России. Кроме того, отметила Попова, очень хорошо работают отечественные тест-системы на выявление коронавируса, что доказывают результаты исследований в более чем 20 странах, куда их направляли.

Число заболевших COVID-19 и носителей коронавируса в России абсолютно реально, добавила Попова. «Мы собираем данные из всех лабораторий, которые тестируют граждан, и от всех организаций здравоохранения, которые их лечат. Здесь ошибки быть не может», – подчеркнула она.

Понять, когда можно снимать режим ограничений, можно будет по снижающимся темпам прироста новых случаев, отметила чиновница. Два других базовых показателя – наличие свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса. «Когда они [критерии] будут соответствовать позитивным данным и эпидемическим процессам, мы сможем говорить о том, что может быть начато ослабление различных ограничений», – подытожила Попова.

Режим всеобщей самоизоляции действует в Москве, как и в ряде других российских регионов, с 30 марта. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, жителям города разрешается выходить на улицу только в определенных случаях. Горожане могут сходить за продуктами в ближайший магазин, супермаркет или на рынок. Можно также покинуть квартиру, чтобы посетить зоомагазин, аптеку, банк или салон связи.

Кроме того, можно выйти на улицу для обращения за медицинской помощью, выгула собаки в пределах 100 метров от места проживания, для посещения работы (если есть справка от работодателя) и чтобы выбросить мусор.

В конце марта в Московском оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом объяснили, можно ли заниматься спортом на улицах города в период самоизоляции.

«Будет ли разрешено выходить на спортплощадки у дома для занятия спортом? Нет», — уточняется в сообщении органа.

Такая мера объясняется тем, что коронавирусная инфекция может долгое время сохраняться на поверхностях. В оперштабе подчеркнули, что также жителям запрещено выходить на улицы для совершения пробежек даже при условии отсутствия контакта с другими людьми. Кроме того, запрет установлен и на прогулки с детьми и младенцами в колясках.

Европейские страны, в частности, Франция и Италия, начали постепенное снятие ограничительных мер в том числе и с разрешения индивидуальных занятий спортом. При этом правительства продолжат наблюдать за эпидемиологической обстановкой. 27 апреля премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил, что взрослым людям разрешено заниматься физическими упражнениями на улице со следующих выходных. Напомним, среди стран Европы именно эти три государства пострадали от пандемии более прочих — счет жертв COVID-19 там достигает нескольких десятков тысяч человек.