«Из ряда фантастики»: врачи о необычных пациентах с COVID-19

В России выявлен уникальный пациент с коронавирусной инфекцией, который остается дееспособным даже при крайне пониженном кислородном насыщении крови, сообщил врач Александр Мясников на своем канале в соцсети YouTube.

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«Пациент может сидеть и разговаривать, а у него сатурация кислорода (насыщение крови кислородом, — «Газета.Ru») 46%», — отметил медик, добавив, что до этого он никогда не видел живого человека с такими показателями.

Мясников пояснил, что такая ситуация — настоящее чудо, так как обычно при 70-процентной сатурации больных уже подключают к искусственной вентиляции легких и интубируют (проводят манипуляцию, в ходе которой в дыхательные пути устанавливается специальная трубка для обеспечения искусственной легочной вентиляции, — «Газета.Ru»).

Пациент с такой сатурацией вызвал удивление и у опрошенных «Газетой.Ru» специалистов.

«Этот случай из ряда фантастики! Мне крайне тяжело представить, как это может быть», — заявила пульмонолог Туран Буладжова.

«46% — это очень низкий процент сатурации. Это признак выраженной дыхательной недостаточности (ДН), поэтому в рассказе Мясникова есть какие-то мне непонятные противоречия», — в свою очередь отметила кандидат медицинских наук Татьяна Богданова.

Она подчеркнула, что такой показатель насыщения кислородом — последняя степень ДН. «Если человек и сможет при этом говорить, то у него будет очень ярко выражена клиническая картина — появится одышка и синий окрас кожи, который проявится даже в покое», — пояснила врач «Газете.Ru».

По мнению Туран Буладжовой, единственным объяснением данного случая может являться хроническая дыхательная недостаточность у пациента. «Тогда сатурация у человека снижена постоянно и он уже к ней адаптировался. Такое бывает, к примеру, при тяжелых и крайне тяжелых течениях хронической обструктивной болезни легких (заболевание, при котором происходит ограничение прохождения воздушного потока в дыхательных путях, — «Газета.Ru»)», — сообщила пульмонолог.

Медик добавила, что сама однажды столкнулась с пациентом, у которого сатурация была 64% — по ее словам, это были наименьшие показатели за все время ее практики. При этом Буладжова подчеркнула, что у этого больного как раз и была хроническая ДН.

С таким объяснением сохранения дееспособности при 46-процентном насыщении кислородом согласен научный сотрудник Московского научно-исследовательского клинического института Алексей Никишенов. «Действительно у некоторых пациентов можно наблюдать низкую сатурацию, при этом он может находиться в сознании и визуально неплохо выглядеть», — заметил пульмонолог в разговоре с «Газетой.Ru».

«Обычно такие больные имеют хронические заболевания легких — снижение кислорода в крови наблюдаются у них постепенно на протяжении многих лет, поэтому организм успевает приспособиться за это время. Так, человек мог уже иметь дыхательную недостаточность, а коронавирус стал дополнением и таким образом еще более ухудшил ситуацию»,

— сказал эксперт.

Он предположил, что подобная ситуация может возникнуть и в случае, когда больные имеют системное заболевания соединительной ткани. «Тогда поражаются в том числе мелкие капилляры пальцев рук и развивается синдром Рейно (спазм сосудов кистей, — «Газета.Ru»). Пульсоксиметрия (диагностическая процедура, позволяющая определить насыщение крови кислородом, — «Газета.Ru»), проведенная на пальце у такого человека, будет давать недостоверные результаты», — сообщил Никишенов.

Пульмонолог Рустем Насретдинов также придерживается мнения, что результаты диагностики в данном случае были ошибочными, однако он объяснил это перенаправлением кровоснабжения с конечностей, где проводится пульсоксиметрия, к главным органам — мозгу, сердцу и легким. «Периферические сосуды сужаются, и нарушается периферическое кровоснабжение. Поэтому даже если сам пульсоксиметр показал 46% — это не означает, что данные можно считать реальными», — подчеркнул врач.

Однако медик рассказал «Газете.Ru», что и в его практики происходили удивительные случаи у больных COVID-19. «Можно общаться с человеком, хотя у него, грубо говоря, половины легких уже нет», — отметил Насретдинов.

По словам пульмонолога, такое возможно потому, что пациент, находясь в тяжелом состоянии, практически не двигается. «Он всегда лежит, соответственно потребность в кислороде минимальная. И весь кислород, который поступает, направляется только на сохранение жизни больного, и так как для мозга такого количества достаточно, человек остается дееспособным», — уточнил медик.

Туран Буладжова в свою очередь объяснила это тем, что объем поражения легочной ткани не всегда соотносится с показателями насыщения крови кислородом. «Бывает, поражение на один сегмент легкого, и у пациента развивается острая дыхательная недостаточность, а бывает — двусторонняя пневмония, и он чувствует себя удовлетворительно», — обратила внимание врач в разговоре с «Газетой.Ru».



Насретдинов также вспомнил случай, когда 90-летняя женщина, попавшая в больницу с двусторонней пневмонией, предположительно вызванной одним из ранее известных видов коронавируса, продолжала жизнедеятельность, несмотря на то что ее сердце несколько раз останавливалось.

«Если человек действительно хочет жить, то будет. Когда мы делали этой больной кардиограмму, было видно, что некоторые остановки ее сердца длились до семи-восьми секунд. Она как будто засыпала и потом снова «включалась» и в итоге смогла выздороветь», — рассказал пульмонолог «Газете.Ru».