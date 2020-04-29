Везли в ФРГ: россияне попались на контрабанде драгметаллов

Нелегальный вывоз из России в Германию драгоценных металлов – платины, палладия, родия – пресекли сотрудники ФСБ вместе с МВД. О задержании контрабандистов сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность группы, состоящей из граждан РФ и Литовской Республики, организовавших контрабандный канал вывоза <...> транзитом», – заявили в спецслужбе.

Вывоз был организован через территории Белоруссии и Литвы. Задержание преступников произвели в Смоленской области — возле государственной границы. В ходе досмотра грузового автомобиля силовики обнаружили 21 мешок, в которых лежали перемолотые автомобильные катализаторы, имеющие в своем составе драгметаллы на общую сумму не менее 200 млн рублей.

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Кроме того, были проведены оперативные мероприятия в офисах и на складах, занимаемых причастными к данному преступлению людьми. Сотрудники ФСБ и МВД изъяли очищенное кустарным способом золото и серебро на 162 кг, более 700 кг перемолотых автокатализаторов (оцениваются в около 10 млн рублей), наличные деньги (в том числе и валюту иностранных государств). Возбуждено уголовное дело.

26 января Сотрудники российской таможни пресекли попытку контрабанды военной техники. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, из Калужской области в США пытались отправить российскую военную радиостанцию Р-853B1 «Варево-1».

Уроженец Азербайджана, проживавший в Малоярославце, еще в апреле 2019 года отправил по почте в Америку посылку. Она попала на проверку к таможенникам, которые обнаружили там характерные детали — батареи, антенну и гарнитуру.

После этого о подозрительной посылке известили правоохранительные органы и Минобороны. В военном ведомстве подтвердили, что эта радиостанция — военная разработка для армии. Вскоре мужчина был задержан в Москве по подозрению в попытке контрабанды военной техники. «Варево-1» — портативная радиостанция для авианаводчиков, с помощью которой возможна связь с радиостанциями на борту самолета.

Добавим, что контрабанда оружия происходит в разных направлениях, оружие пытаются также нелегально ввозить в Россию. В конце сентября белорусский КГБ вместе с таможенниками раскрыл схему контрабанды оружия с Украины в РФ. Оружейный транзит осуществлялся через белорусскую территорию в Литву. Из прибалтийской республики нелегальное оружие доставляли в пункты назначения.

Информация о контрабандной схеме была передана российским спецслужбам, отметил Сенько. После этого россияне провели спецоперацию и изъяли большое количество стрелкового оружия и боеприпасов.

В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вынужденно приказал «наглухо закрыть» границу с Украиной. По его словам, вызывает сожаление необходимость вести такую политику «в отношении своих братьев, близких людей». «Почему? Хлынул поток оружия», — объяснил белорусский глава. По его мнению, если оружие оказывается в руках «обычных людей и особенно националистически настроенных» — то это может привести к терроризму.

В июне прошлого года ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы. Организатор и 10 участников группы задержаны в Новом Уренгое. Изъяты 33 единицы огнестрельного оружия, семь автоматов, более десяти винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты.

Не обходится и без курьезов: в том же месяце контрабандист отправился под суд за попытку провезти в носке 33 алмаза и ювелирные изделия в московском аэропорту Шереметьево.

По версии следствия, на территории иностранного государства мужчине передали более трех десятков ограненных природных алмазов и ювелирные изделия, которые тот спрятал от сотрудников таможни в носок. Затем он прибыл в аэропорт, где в ходе таможенного досмотра драгоценности были обнаружены.