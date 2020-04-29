Заражение на работе: что советуют юристы

Российские суды ждет наплыв исков от сотрудников, заразившихся коронавирусом на рабочем месте. Об этом «Газете.Ru» сообщил управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Реклама

Дело в том, что, несмотря на приближающееся поэтапное снятие ограничительных мер и массовый выход людей на работу, пандемия COVID-19 будет продолжаться, а значит сохраняется риск заразиться инфекцией.

«К моменту послабления режима самоизоляции государство разработает четкие правила работы организаций в новых обстоятельствах, а Роспотребнадзор будет за этим внимательно следить. В том случае, если работодатель не будет соблюдать предписанные меры, что приведет к заражению его сотрудников, безусловно, ему придется нести ответственность»,

— пояснил Гавришев «Газете.Ru».

При этом адвокат подчеркнул, что в таком случае шанс выигрыша у работников, подавших иск на недобросовестное начальство, будет довольно велик. «Будут созданы такие условия, что все судебные инстанции охотно поддержат вину работодателя», — отметил юрист.

По его словам, наплыв исков ожидается и от клиентов различных предприятий сферы услуг — общепита, салонов красоты, торговых и развлекательных центров. «Наверняка будет вал заявлений от посетителей, которые где-либо заразились», — сообщил адвокат. Он добавил, что не все граждане будут обращаться в суд только при реальном нарушении их прав. «Кто-то будет это делать из вредности, а кто-то даже из спортивного интереса», — пояснил Гавришев.

Тем не менее, согласно потребительскому законодательству России, практически во всех случаях иски заразившихся клиентов могут быть удовлетворены — им должны не только компенсировать лечение в стационаре, но и возместить моральный ущерб, подчеркнул юрист.

В то же время член Адвокатской палаты Москвы Александр Соколов не считает, что доказать вину работодателя в суде будет так уж просто.

«Нелегко доказать, что заражение COVID-19 произошло именно при выполнении трудовых обязанностей. Например, если у работника восьмичасовой график работы и он следует к месту работы и домой не на машине, предоставленной работодателем, то есть вероятность, что он мог заразиться в общественном транспорте. Или даже при походе в магазин, и в таком случае суд вряд ли встанет на сторону работника»,

— объяснил юрист «Газете.Ru».

При этом он уточнил, что в случае, если проживание и питание работника организовано работодателем, то перспектива выигрыша у такого иска все же есть.

С коллегой согласна партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Даханаго Нагоева. «В России возможность обращаться в суд с данным видом иска появилась относительно недавно и применяется на практике до сих пор очень редко, что может уменьшить шансы на победу», — рассказала юрист «Газете.Ru».

Кроме того, по словам Соколова, вероятность успешного исхода судебного процесса повышается в случае, если ранее сотрудники уже жаловались в правоохранительные органы на неисполнение работодателем санитарно-эпидемиологических норм. Например, на несоблюдение социальной дистанции, необеспечение сотрудников индивидуальными средствами защиты и замалчивание заболеваний работников. В таком случае возбуждается административное дело.

Чтобы обезопасить себя от появления подобных исков, работодателям рекомендуется сразу письменно знакомить сотрудников с новыми условиями работы, считает адвокат. «В таком случае, если работник нарушил законные требования безопасности труда, то вина работодателя будет отсутствовать», — отметил Соколов в разговоре с «Газетой.Ru».

Даханаго Нагоева в свою очередь предложила разрешать сотрудникам выход на работу только после подписания соглашения о том, что работник сам несет ответственность за данное решение и свое здоровье.

Гавришев вместе с тем отмечает, что заражения коронавирусом на рабочих местах могут происходить по вине не только работодателей, но и правительства. «Судя по тому, что региональные власти делали с указами Собянина, у них явно не хватает компетентных юристов, поэтому выход из режима самоизоляции может быть таким же — на скорую руку, что приведет ко многим неточностям в формулировках», — считает адвокат.

По его словам, оспаривать решения государственных органов будет уже намного сложнее, хотя все еще возможно.

«В законе сказано, что если виноватым оказывается государство, мы вправе предъявить ему иск. Но так как деньги из бюджета на это вряд ли будут выделяться, скорее всего, в случае доказательства вины представители региональных властей просто будут лишаться своих постов»,

— заключил Гавришев.

Решением похожей проблемы занялись и в США – у демократической и республиканской партий страны возникла дискуссия на тему того, стоит ли защищать компании от волны судебных исков из-за COVID-19 или же в данном случае помощь нужна самим сотрудникам.

Так, сенатор США от штата Кентукки Митч Макконнелл призвал пересмотреть действующее законодательство с целью снять с предприятий юридическую ответственность, связанную с любыми последствиями пандемии. По его мнению, в противном случае есть риск возникновения большой путаницы федеральных законов и законов отдельных штатов.

В то же время лидеры профсоюзов страны считают, что ограничение ответственности компаний приведет к тому, что их руководители перестанут заботиться об обеспечении безопасности своим сотрудникам.

Сами работодатели предлагают ужесточить критерии, по которым они могут быть признаны виновными. По их мнению, для начала судебного процесса работники и клиенты должны предоставить действительно веские доказательства.