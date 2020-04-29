«Эта группа крови под угрозой»: кому стоит бояться COVID-19

Обладатели II группы крови наиболее подвержены заражению коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике, детский хирург, заслуженный врач РФ Владимир Круглый со ссылкой на статью группы китайских ученых, опубликованную на сайте препринтов медисследований Medrxiv.

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«В Китае проводились исследования, связана ли частота и более тяжелое течение коронавирусной инфекции с группой крови. В результате нескольких исследований было выявлено, что люди со II группой крови больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Среди умерших также было больше людей со II группой крови, их количество доходило до 40%», — рассказал сенатор.

При этом он отметил, что другие страны похожие исследования пока не проводили, в связи с чем говорить о доказанности взаимосвязи инфицирования и группы крови пока рано.

Ученые КНР исследовали несколько контрольных групп. В первую вошли 3 694 здоровых жителя Уханя, откуда и началась вспышка инфекции. Выяснилось, что 33,84% уханьцев имеют I группу крови, 32,16% — II группу, 24,90% и 9,10% — III и IV группы крови соответственно.

Затем ученые взяли группу из 3 948 пациентов с подтвержденным COVID-19 из четырех больниц Уханя и Шэньчжэня. В итоге из инфицированных лишь 25,8% имели I группу крови, а вот II — целых 37,75% человек. У 26,42% зараженных выявили III группу крови, у 10,03% — IV.

Таким образом, самой неуязвимой для COVID-19 стала I группа крови, так как она среди заболевших встречается реже, чем среди здоровых людей, чего в отношении других групп зафиксировано не было. В связи с этим исследователи сделали вывод, что восприимчивость к коронавирусу в некоторой степени зависит от группы крови.

В центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи сообщили «Газете.Ru», что говорить о предрасположенности людей со II группой к заражению коронавирусной инфекцией справедливо, так как китайские ученые провели корректное исследование.

«Это не просто теория. Ученые выяснили, что среди заболевших больше обладателей II группы крови, что статистически достоверно. Поэтому они и сделали предположение, что люди со II группой крови более уязвимы. Но никто еще не разбирался, почему обладатели этой крови под угрозой заражения», — заявил ведущий научный сотрудник центра Виктор Ларичев.

Он добавил, что, по состоянию на 2020 год, ни один ученый не сможет объяснить взаимосвязь инфицирования с группой крови, так как науке ничего не известно об этом. «Мы еще слишком мало знаем о группе крови. Только-только начинаются исследования о ее связи с какой-то инфекцией, предрасположенностью к заболеваниям — это все сложно и дорого. Ведь только пять лет назад был расшифрован полный геном человека», — рассказал эксперт.

Отметим, что в 2015 году завершился семилетний масштабный проект 1000 Genomes Project, в ходе которого ученые расшифровали полный геном человека, который содержит 20–25 тыс. активных генов. Тогда ученые обнаружили, что первый ген (ABO) определяет группу крови человека, а также доказали, что группа крови 0 являлась самой древней группой и встречалась только у неандертальцев.

Между тем президент НМИЦ ДГОИП им. Дмитрия Рогачева и академик РАН Александр Румянцев и вовсе назвал данное исследование несерьезным.

«Известно, что факторами риска коронавируса являются гипертония, ожирение, атеросклероз, диабет и другие заболевания. Старость также не выносит этого дела. Трудно представить, что мы можем получить какие-то данные по группам крови.

Изучение этого вируса идет, потому что он обладает рядом новых, неопределенных свойств, включает в себя некоторые механизмы регуляции, которые могут приводить к тяжелому состоянию. Но на группу крови не надо уповать: это все несерьезно, так называемый шум»,

— заявил собеседник «Газеты.Ru».

Другие медики также считают, что результаты исследования, опубликованные китайскими исследователями, на практике не подтвердятся.

«За последнее время на фоне волны информации о коронавирусе было достаточно много различных теорий. Но фактически ни одна из них не подтвердилась. Взаимосвязь группы крови и восприимчивости к вирусу будет понятна только в случае большой выборки пациентов и проведения немалого количества клинических исследований», — сказала «Газете.Ru» врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер.