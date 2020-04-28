Дышат в затылок: как можно наказать нарушителей соцдистанции

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, россияне не соблюдают социальную дистанцию, однако привлечь их за это к ответственности правоохранители не смогут. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Максим Калинов.

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«К сожалению, никаких правовых мер именно про расстояние не прописано. Заставить человека отойти или привлечь его за нарушение социальной дистанции к дисциплинарной ответственности нельзя. Я думаю, что достаточно просто попросить человека отойти — если же он не понимает, то ничего сделать нельзя», — подчеркнул юрист.

Калинин отмечает, что если люди на улице устраивают массовые гуляния, то можно сообщить об этом в полицию — по телефону или в письменном заявлении.

«Сотрудники полиции обязаны составить протокол, если нарушение действительно было. Затем направят дело в суд. Если же нет действий со стороны полицейских, то можно написать в контролирующие органы — прокуратуру. Рекомендую делать это в письменной форме, чтобы было фактическое обращение», — заключил адвокат.

С ним согласилась и юрист Олеся Иванова — по ее словам, штрафовать людей за несоблюдение соцдистанции в магазине противозаконно, поскольку соответствующий запрет не закреплен ни в одном нормативно-правовом акте.

«В такой ситуации можно только самому отойти от нарушителя или обратиться к сотрудникам магазина. Даже если вызвать сотрудника полиции, то ему просто не за что будет составить протокол», — уточнила эксперт

Однако, как заметила Иванова, если человек после замечания начал вести себя агрессивно, то правоохранители могут привлечь его по статье «Хулиганство».

Между тем портал РИАМО провел опрос среди посещающих магазины москвичей. В крупном супермаркете недалеко от метро «Прокшино» санитайзеры появились на входе в начале карантинной недели, однако уже в конце недели они опустели. Специальная разметка есть только возле касс. Как рассказал жительница столицы Юлия, дистанцию там никто не соблюдает.

«Когда я сделала замечание парню, который слишком близко ко мне подошел, он сказал: «Вы что, Роспотребнадзор?». И только после этого отошел. Потом мне пришлось долго ждать, чтобы подойти к кассе и расплатиться, так как предыдущая покупательница не отходила, а я не хотела нарушать дистанцию», — возмутилась девушка.

Как рассказала «Газете.Ru» москвичка Карина Высоцкая, соседи в ее доме отрицательно относятся к режиму самоизоляции — некоторые считают, что вируса вообще не существует.

«Я захожу в лифт, который метр на метр, и двое мужчин втискиваются ко мне. При этом ни у одного нет масок, перчаток. Я вежливо попросила их выйти, однако в ответ они посмеялись и сказали, что вообще не верят в ерунду с этим вирусом», — отметила девушка.

После этого Высоцкая сама вышла из кабины, а соседи начали шутить над ней. Она отметила, что многие ее знакомые закрывают глаза на запреты и гуляют по улице — если же встречают полицейских, то говорят, что идут в магазин или аптеку.

Клинический психолог Дмитрий Старостин пояснил «Газете.Ru», чем может быть вызвана негативная реакция людей на замечания о несоблюдении соцдистанции.

«Это работает на инстинктивном уровне. При этом иногда могут быть ссоры достаточно серьезные — вплоть до рукоприкладства. Накал страстей очень сильный — это связано с тем, что люди не принимают ограничения. При этом они отрицают присутствие опасности», — сообщил Старостин.

Замечания о несоблюдении соцдистанции чаще всего вызовут бурный протест или гневную реакцию, предупреждает психолог. Человеку не нравится, что от него требуют пребывать в ограниченном состоянии — то есть он должен отказаться от того, что хочет в данный момент.

По словам психолога, если людей раздражает, что соседи нарушают самоизоляцию или карантин, то разговаривать с ними бесполезно, поскольку можно столкнуться с агрессией. В таком случае следует вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые станут третьей стороной в разрешении спора.