«Глаза нет, тела черные»: загадочная гибель алтайских подростков

Полицейские обнаружили тела 18-летней жительницы города Новоалтайска Оксаны Руденко и ее 15-летнего друга, пропавших 7 января. Об этом сообщает главк Следственного комитета по Алтайскому краю.

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В день исчезновения девушка отпросилась у родителей в гости к молодому человеку, с которым она состояла в отношениях уже два месяца, рассказала мать погибшей Лариса Руденко сайту kp.ru. Но вместо этого девушка вместе со своим 15-летним другом детства отправилась в садоводство к 48-летнему мужчине — бывшему работодателю ее матери. К моменту встречи с молодыми людьми он был безработным и занимался сбором рябины и грибов — семья Руденко ему в этом помогала.

«Он все это привозил, и девочки ходили к нему, перебирали. Сколько он им платил, я не знаю, они же не все в дом приносили. День поработают — ну 400 рублей заплатит, а бывает, что и 500, и 700. Сам-то я с ним только на сборе работал. Он меня брал с собой в Горный Алтай, на сбор шишек. Ростом он примерно с меня, некрупный. Но мешки в машину закидывает — будь здоров. Мы и бражку с ним пили. Нормальный мужик», — рассказал старший брат погибшей Роман изданию «Амик».

Он считает, что девушку с 48-летним мужчиной могли связывать не только рабочие отношения — Роман вспомнил, как знакомый дарил его сестре мобильный телефон за 11 тыс. рублей, куртку и обувь. По словам родственника погибшей, полицейские косвенно подтвердили подозрения близких.

«Она все отрицала. Но иногда уходила «по делам» и никому не говорила куда. А когда их искать начали, мне уже полицейский рассказал. Ну, то есть, спросил, знал ли я, что у Ксюши и Владимира уже больше года была интимная связь», — сообщил новоалтаец.

После ночевки у мужчины молодых людей никто не видел — сам 48-летний знакомый сразу попал под подозрение. 11 января его доставили в отделение — там он сообщил, что утром 8 января девушка и подросток ушли в неизвестном направлении. Внезапно в ходе допроса мужчина попросился в туалет. «Там причинил себе смертельную рану. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. Сотрудники полиции оказали первую помощь, но это не помогло, задержанный скончался», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Родственники погибшей считают, что мужчина пытался изнасиловать ее в ночь на 8 января, однако 15-летний друг заступился за девушку — в итоге новоалтаец расправился с молодыми люди, писал сайт kp.ru.

В ходе расследования дела по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц» сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивали пропавших или их тела, но снег мешал в поиске трупов. Только 27 апреля Руденко и ее 15-летнего друга обнаружили мертвыми в 10 км от деревни Токарево — тела лежали в ямах в 500 метрах друг от друга.

«Тела просто черные все. У дочки татушка была на руке, и когда муж ездил на опознание, то кое-как разобрал последние иероглифы. 110 дней пролежали. Вроде как и глаза у нее нет — это из морга позвонили и сказали», — сказала мать погибшей сайту kp.ru.

После того как отчим девушки осмотрел ее тело, он окончательно понял, что речь идет об убийстве. «И у Димы, и у Ксюши головы направо завернуты. Хоронить будем в закрытых гробах, потому что там ужас. Следователь мне сказал, что на Ксюше белье надето на левую сторону. Насиловали ее или нет, узнаем только после вскрытия», — сообщил он.

Родственники погибшей рассказали, что Оксана была послушной дочерью и никогда не перечила родителям. «С [15-летним парнем] она дружит с самого детства, еще до школы начали общаться, мы живем по соседству. Часто гуляют вместе, самое позднее время, когда дочь возвращалась домой — час ночи. Но чтобы телефон отключать — нет. Она так не делает. И из дома никогда не сбегала», — подчеркнула мать умершей.

В то же время 48-летнего мужчину горожане называют странным. «В нем как будто бы жили два человека. Мог сидеть спокойно, а потом внезапно как засмеется или заплачет. Бывает, ему кто-то из девочек что-то скажет, так он обидится и всю семью в WhatsApp заблокирует. Потом отойдет — разблокирует. Но при этом сказать, чтобы он когда-то кому-то угрожал или вред причинил, я не могу», — рассказал брат погибшей «Амику».