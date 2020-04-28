«Будет циркулировать»: когда пандемия COVID-19 отпустит Россию

Вспышка заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад уже после майских праздников. Об этом «Газете.Ru» заявил глава федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, ситуация с распространением вируса будет зависеть от каждого региона в отдельности. Например, там, где были приняты эффективные меры против COVID-19, число заболевших так и останется на минимальном уровне.

«Я поддерживаю распространенное мнение о том, что улучшения в нашей стране будут заметны уже после майских праздников. Однако надо будет подумать о том, какие меры оставить после того, как основные ограничения будут сняты. На мой взгляд, самыми эффективными будут маски – некоторое время придется их еще поносить. Уже не говорю о мытье рук, потому что надеюсь, что эти меры все постоянно соблюдают», — отметил Покровский.

Реклама

Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев настроен менее оптимистично. Как сообщил он «Газете.Ru», ситуация с коронавирусом стабилизируется только через несколько месяцев.

«Три-три с половиной месяца это, наверно, самый ожидаемый срок окончания вспышки коронавируса в России. Об этом говорит как минимум опыт Китая – там ведь тоже примерно в такой срок все уложилось. Другое развитие событий может начаться только в том случае, если произойдет резкая вспышка заболеваемости, однако мы пока успешно справляемся с тем, чтобы ее сдержать. В целом, не думаю, что все это продлится долго. В противном случае это будет уже не эпидемия, а просто инфекция, которая постоянно циркулирует в нашей популяции», — заявил Ларичев.

Как отметил Покровский, отдельные случаи заражения коронавирусом будут появляться в России по окончании вспышки еще несколько лет. Не исключены и повторные массовые заражения.

«Сама эпидемия может продлиться пару лет. Вирус будет еще долго циркулировать, его могут и из других стран завезти. При этом возможно будут возникать и вспышки, когда заболеваемость будет резко увеличиваться. Это будет в основном связно с попаданием вируса в уязвимую группу населения. Например, в какой-нибудь город, где случаев было совсем мало, или в какое-нибудь медучреждение, дом престарелых. Все это вполне возможно будет происходить периодически еще на протяжении нескольких лет», — сказал он.

Улучшить ситуацию и сократить риски сможет только появление вакцины, которая будет готова примерно через год. «Тогда мы все сможем провакцинироваться и остановить развитие болезни, как это было при кори, например. Раньше корь ведь была постоянно, но с ней удалось справиться», — заключил Ларичев.

Ранее о том, что ситуация с распространением коронавируса в России улучшится не раньше июня, заявлял главный терапевт Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Александр Чучалин. По мнению специалиста, все вирусные заболевания имеют определенный цикл – не станет исключением и COVID-19.

«SARS в 2002 году сколько продолжалось? Три с половиной месяца. MERS в 2013 году — тоже три с половиной месяца. Поэтому давайте считать: март, апрель, май. Где-то в середине июня данная проблема (с COVID-19) сойдет на нет», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

В том случае, если все граждане будут проявлять сознательность и избегать лишних контактов друг с другом, вирус может уйти из страны и в начале июня, считает советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Насколько быстро закончится эпидемия, зависит, конечно, от того, как граждане будут соблюдать самоизоляцию и другие рекомендации правительства по предотвращению распространения вируса», — подчеркнул Малеев.

Академик также указал на опасность возвращения коронавируса из стран, где сложилась серьезная эпидемиологическая ситуация. «Мы не знаем, что будет в Африке, в Индии, где нет возможности тестировать население, — пояснил он. — Огромное количество людей до сих пор не обследовано, и, вероятно, из этих регионов может пойти новая волна заражений по всему миру».

Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) на основе анализа данных также ранее предсказали, что ситуация с распространением вируса завершится в России на 97% к 20 мая. К 28 мая ситуация разрешится уже на 99%, а на 100% ее окончание прогнозируется на 20 июля.

Как ранее сообщала Всемирная организация здравоохранения, нынешняя эпидемия коронавируса уступает по своей опасности двум предыдущим, также вызванным коронавирусными инфекциями.

Так, в 2002-2003 году тяжелый острый респираторный синдром SARS был зарегистрирован в Китае и впоследствии охватил 29 стран. Центрами эпидемии стали провинция Гуандун на юге КНР, а также Гонконг и Канада. В общей сложности было отмечено 8098 случаев заболевания, погибли 774 человека. Последний случай заражения был зафиксирован в июле 2003 года на Тайване.

Ближневосточный респираторный синдром MERS, также вызванный коронавирусом, был зарегистрирован в 2012 году на территории Саудовской Аравии и распространился на 23 страны. По состоянию на конец 2019 — начало 2020 годов в мире всего зарегистрировано около 2506 случаев заболевания, умерли 912 человек. По данным медиков, случаи заражения MERS-CoV продолжают регистрироваться каждый год: от единичных случаев до десятков.

Летальность от COVID-19 пока не достигла показателей предшественников: она составляет примерно 2,2%, в то время как при SARS она была более 9,5%, а при MERS — свыше 34%.

«Вирус SARS не имел такой вирулентности (степень способности штамма микроорганизма или вируса заражать организм), возможности переноситься от человека к человеку. Он был очень опасным для медперсонала. <...> SARS шел сразу на поражение, была тяжелая пневмония, сразу было понимание, что человек тяжело заболел, он шел в больницу. Сейчас 80 процентов людей не понимают, что они больны, потому что у них легкие недомогания», — объясняла ранее глава российского офиса ВОЗ Мелита Вуйнович.