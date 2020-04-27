«Никаких увольнений»: Проценко опроверг слухи о Коммунарке

Главный врач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко на своей странице в Facebook опроверг информацию о массовом увольнении в медучреждении.

«В штате больницы сейчас работают 385 медицинских сестер, все они оформлены как сотрудники нашей больницы. Никаких массовых увольнений нет! Помимо этого, 15 сотрудников младшего медицинского персонала, ни один из них с момента начала работы Коммунарки не уволился.

Прочий медперсонал — 137 человек. Все это сотрудники, оформленные по трудовым договорам в ГКБ 40», — написал Проценко.

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Врач также прокомментировал слухи о невыплате зарплат и премий работникам больницы, которые ранее появились в социальных сетях. По его словам, такая ситуация сложилась в отношении сотрудников частной компании, которые работали в больнице по гражданско-правовому договору.

«То есть они не являлись сотрудниками ГКБ № 40 (медицинского комплекса в Коммунарке), а работали на аутсорсинге. Несмотря на то, что больница не может контролировать трудовые отношения сторонних организаций, со своей стороны, я сегодня встретился с представителями компании и совместно мы предпримем все усилия, чтобы эта проблема была урегулирована», — подчеркнул он.

Не испытывает больница и проблем со средствами индивидуальной защиты, заверил Проценко. Так, попасть в палатный корпус просто невозможно без костюма, поэтому все необходимое расположено в переходном шлюзе в здание.

«Независимо от того, сотрудник ли это больницы или аутсорсинговой компании, всему персоналу предоставлен свободный доступ ко всем средствам защиты, которые находятся в шлюзе в переходе в палатный корпус. Зайти в него, не надев костюм, невозможно! Аналогичный порядок действует и при выходе в чистую зону, когда все без исключения сотрудники снимают защитную одежду и складывают ее в специальные тары для последующей утилизации», — сообщил он в посте на Facebook.

Питается медперсонал также без ограничений: каждый сотрудник может поесть в общем фудкорте, который находится в чистой зоне корпуса больницы. Единственный запрет — «вынос еды из грязной зоны».

Ранее о том, что младший медперсонал медицинского центра в Коммунарке в полном составе готов написать заявления об увольнении по собственному желанию, сообщал Telegram-канал 112. По данным его источников, люди проводят на работе без отдыха по 48 часов, при этом не получая ни питания, ни обещанных надбавок к зарплате. При этом на одного санитара может приходиться до 90 больных, которых они якобы обслуживают в поношенных медицинских костюмах.

«Обещанных гостиниц медперсонал тоже не получил. Редкие минуты отдыха санитарки вынуждены проводить, в лучшем случае, на свободных табуретках, а после 2 суток работы с зараженными — ехать домой. На общественном транспорте, естественно», — пишет Telegram-канал.

По состоянию на 27 апреля в больнице в Коммунарке на лечении находятся 644 пациента с коронавирусом. За последние сутки поступили еще 78 человек, написал Проценко в Facebook.

По информации главврача, у 99% пациентов подтверждена двусторонняя пневмония, однако COVID-19 выявлен только у 63% больных. К аппаратам ИВЛ подключены 4,6% от общего числа пациентов, или 47% от числа больных, находящихся в реанимации.

По официальным данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 26 апреля общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Москве выросло до 42 480. При этом выздоровели 3 175, скончались — 404.

Всего в России коронавирус диагностирован у 87 147 человек: из них излечились 7346 человек, скончались — 797.