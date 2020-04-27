«По всей строгости закона»: где оштрафуют за отсутствие маски

Масочный режим начал действовать с понедельника, 27 апреля, во всех общественных местах Владимирской области из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает администрация региона.

«С 27 апреля без средств индивидуальной защиты нельзя будет посещать объекты розничной торговли и предоставления услуг, деятельность которых не приостановлена;

аптеки и аптечные пункты; органы государственной власти и местного самоуправления области, а также подведомственные им организации; железнодорожные и автовокзалы, станции, а также пользоваться всеми видами транспорта общего пользования, в том числе такси», — сообщают региональные власти.

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В администрации напомнили, что граждане старше 65 лет могут посещать магазины, аптеки или торговые центры только с 9.00 до 12.00 и использовать средства индивидуальной защиты. Также до снятия режима самоизоляции дети до 18 лет обязаны быть в сопровождении родителей.

Масочный режим вводится и в Якутске. По словам главы региона Айсена Николаева, на этот город приходятся 6 из 7 выявленных в Якутии за сутки больных коронавирусом.

«По предложению главного санитарного врача Якутии было принято решение, что с 28 апреля в Якутске и на тех территориях, где введен режим самоизоляции, в общественных местах будет действовать исключительно масочный режим», — подчеркнул губернатор.

По данным оперштаба, на 27 апреля в регионе подтверждено 164 случая COVID-19. Однако Николаев отметил, что ни в магазинах, ни в автобусах люди не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Носить маски должны будут и жители Свердловской области. Об этом сообщил на совещании с полпредом президента в Уральском федеральном округе губернатор региона Евгений Куйвашев.

«С 1 мая [вводится] обязательный масочный режим. В любом виде транспорта, в закрытых помещениях — только в маске. Это будет фиксироваться. В магазине, на транспорте люди без маски будут штрафоваться», — заявил глава региона.

Введение обязательного масочного режима в области анонсировалось на прошлой неделе. Об этом 24 апреля заявил главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских, передавал портал E1.Ru. Однако изначально маска предполагалась только для ношения в общественном транспорте.

В Новосибирской области также подготовят распоряжение об обязательном масочном режиме. «Попрошу сегодня подготовить соответствующее распоряжение, я его подпишу немедленно, о введении обязательного режима ношения масок при посещении жителями Новосибирской области, гражданами, которые здесь у нас находятся, магазинов, других объектов с массовым скоплением людей и общественного транспорта», — поручил губернатор Андрей Травников.

Носить средства индивидуальной защиты граждан уже обязали в Хабаровском крае. С 22 апреля по поручению губернатора Сергея Фургала хабаровчане должны будут надевать маски при входе в магазины, общественный транспорт, на вокзалы и в аэропорты, а также в любые другие общественные места.

«Сразу продумайте механизмы контроля за его исполнением. Если это транспорт, то следить за тем, надета маска или нет, должны внутри автобуса. Магазины должны будут пропускать людей, только если они в масках.

Кроме того, остается вопрос соблюдения дистанции внутри торговых точек, разметки возле касс. За нарушение этих правил наказывать будем по всей строгости закона», — уточнил ранее Сергей Фургал.

В рамках дополнительного усиления санитарных мер на заседании оперштаба был рассмотрен сценарий перевода всех сотрудников скорой помощи, а также врачей 10-й горбольницы, где развернут инфекционный госпиталь, на режим отдельного проживания.

Для медиков подготовят места в местной гостинице. Более того, по мнению властей, если ситуация обострится, то сотрудники могут временно разместиться в обсерваторах — это исключит возможное заражение других людей.

«Сейчас формируется порядок осуществления доплат врачам, которые контактируют с заболевшими COVID-19. Но в федеральном перечне отражены не все категории медработников. Поэтому мы уже приняли решение сделать доплаты тем, кто не попадает в федеральные списки, из краевого бюджета», — заключил Фургал.