Самый жаркий год: что ждет Россию

Текущий год может войти в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Может быть, год будет не рекордно теплым, но вторым в ранге температур или третьим... То, что будет высокая температура, — это безусловно. С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет», – отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что речь в данном случае идет о температуре, измеряемой в приземном слое воздуха на расстоянии 2 м от поверхности. Он также заявил, что поддерживает «в вероятностном смысле» результаты исследования Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) США. Американские ученые ранее сообщили, что 2020 год станет самым жарким в истории с вероятностью 75%.

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Как заявил синоптик, климатологи ждут рекордов от каждого следующего пятилетия. «Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются», — подчеркнул он. Такова характеристика глобального потепления, добавил Вильфанд, и связано это с устойчивым ростом количества парниковых газов в атмосфере Земли.

В конце марта Вильфанд рассказал, что жителей России ждет теплое лето на большей части территории страны. По словам научного руководителя Гидрометцентра, летом температура будет около и выше нормы.

Синоптик утверждает, что только в восточных регионах европейской России и западной Сибири температура будет около и ниже нормы. «Но это не означает холодной погоды», — резюмировал он.

Между тем ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в начале марта пообещал, что летняя температура будет очень комфортной для человека — это показывают долгосрочные расчеты.

«За четыре месяца до наступления зимы стало понятным, что зима будет одной из самых теплых, а скорее всего, рекордно теплой. Как вы видите, все оправдалось», -— подчеркнул синоптик. Он заявил, что и в июне, и в июле, и в августе на большей части европейской территории России температура будет «на один-два градуса» выше многолетних значений.

«Средняя температура для Русской равнины — это плюс 20-25 градусов. Если теплее, то температурный коридор составит плюс 21-26, 22-27 градусов. Это идеальная зона климатического комфорта», – подчеркнул специалист. Температура, превышающая 27°C, представляет собой стресс для организма, добавил Тишковец. Жители европейской России уже давно не видели нормального лета — без экстремальных жары и дождей, которыми запомнился прошлый теплый сезон.

«Нормальная летняя погода напомнит о себе», – отметил синоптик.

Внутри этого «коридора» в 21-27°C возможны и снижения, и повышения температуры. «И ливни, и грозы, и град никто не отменял. И ураганы могут быть, но это нормальная история для лета», — резюмировал он.

В конце февраля сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова климатолог Андрей Киселев заявил, что за аномально теплой зимой, пришедшей в Россию, не последует слишком жаркое или холодное лето. «Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», — подчеркнул эксперт.

Стоит добавить, что по данным Гидрометцентра, в начале июня на юге европейской части России установится жаркая и сухая погода, способная уменьшить распространение коронавирусной инфекции, в Москве и других регионах такие климатические условия стоит ожидать в июле.

Оптимальная температура для «заторможения» распространения вируса — +25-28℃. «В Москве средняя температура июля +23-25℃, это дневная. Будут отдельные дни в июне и в мае 21-23 градуса, но только отдельные дни», — пояснял Роман Вильфанд.