Новый КоАП: каким будет штраф за лай

В новом проекте Кодекса об административных правонарушениях отказались от повышения штрафов. Такое решение было принято по результатам публичного обсуждения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минюста.

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С 30 января по 27 февраля на портале проектов нормативных правовых актов разместили для обсуждения разработанный Минюстом проект ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях». Тогда особое возмущение у россиян вызвали поправки, которые предусматривали значительное увеличение штрафов за нарушение ПДД. Так, за превышение скорости от 20 до 40 км в час предлагалось штрафовать на 3 тыс. рублей вместо 500 рублей, от 40 до 60 километров в час — на 4 тыс., а не 1,5 тыс., как в нынешней редакции.

Теперь ведомство предложило смягчить кодекс. В частности, планируется закрепить в новом КоАП презумпцию невиновности — то есть лицо, привлекаемое к административной ответственности, будет является невиновным, пока обратное не установят в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом об административных правонарушениях.

Изменения планируют применить и к камерам, фиксирующим нарушения ПДД. Они должны работать автономно, без воздействия на них человека, а также фиксировать «в зоне своего обзора все нарушения, для выявления которых предназначены, независимо от действий оператора или пользователя прибора», говорилось в тексте проекта.

Также в Минюсте предложили не штрафовать россиян за первое и не грубое нарушение без отягчающих обстоятельств, которое выявлено государственным или муниципальным контролем. При этом в предыдущей редакции КоАП вопрос о замене административного штрафа на предупреждение решал правоприменитель на свое усмотрение.

Предложено и установить общий срок давности привлечения к ответственности — планируется, что он составит год.

Новые инициативы коснулись и тех, кто нарушает режим тишины — в их отношении кодекс станет строже. Минюст предложил наказывать не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто не успокаивает лающую собаку и попустительски относится к сигнализации автомобиля.

В ведомстве подчеркнули, что это позволит привлечь к ответственности не только людей, нарушающих тишину и покой активными действиями: громкой музыкой, игрой на музыкальных инструментах или грохотом перфоратора, но и россиян, которые безответственно относятся к праву соседей на тишину — оставляют надолго беспокойную собаку, которая громко лает, а также не выключают или не регулируют чувствительность сигнализации в машине.

Замминистра юстиции Денис Новак пояснил в интервью газете «Коммерсант», что режим тишины в жилых домах по-прежнему будет регулироваться региональным законодательством, однако санкции будут определяться федеральным. Он отметил, что в первый раз вместо штрафа граждане могут ограничиться предупреждением.

Новак добавил, что аналогичное правило предложено применить к нарушениям муниципальных правил в области благоустройства территории и поддержания комфортной городской среды.

В ноябре 2019 года Совет Федерации уже предложил включить в КоАП ответственность за шум в ночное время. Об этом сообщало издание «Известия» со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа.

Наказывать нарушителей тишины предлагалось штрафом в размере от 1 до 3 тыс. рублей. Авторы инициативы отметили, что имеются в виду любые действия, которые нарушают право на отдых в жилище граждан, независимо от уровня шума.

Исключением из этого правила будет возможный шум во время пресечения правонарушений, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также проведения официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.

Отмечалось, что такая норма действует во всех 85 российских субъектах, но в федеральном законодательстве не зафиксирована. В частности, сотрудники правоохранительных органов приедут на вызов, только если регион договорился с ней о соответствующих составах правонарушений.

Уже в мае проекты КоАП и Процессуального кодекса планируется внести в правительство, а в июне — в Госдуму. Ожидается, что документы вступят в силу со следующего года.